창간 80주년 경향신문

박근혜 선거 유세 나올까…유영하 “본선에 한 번 정도 하시지 않겠나”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민의힘 대구시장 본경선에 진출한 유영하 의원이 20일 박근혜 전 대통령의 지원 유세 가능성에 대해 " 경선 과정에서 나오실 일은 절대 없다고 본다"면서 "대구만 아니라 부산, 울산, 경남, 멀리는 강원도까지 판을 한번 바꿔야 될 변곡점이 오면, 본인이 판단해서 움직이시지 않을까 조심스럽게 예측해본다"고 말했다.

그는 박 전 대통령이 나설 시점에 대해선 "방송도 보시고 정무 감각이 탁월하신 분"이라며 " 시기를 선택하고 이런 건 저희들이 따라가지 못할 부분"이라고 했다.

유 의원은 더불어민주당 대구시장 후보가 된 김부겸 전 총리가 박 전 대통령을 예방하겠다고 말한 데 대해 "행사장에서 만났을 때 '유 후보가 되면 내가 예방하는 게 예의상 안 맞다. 그런데 만약에 유 후보가 후보가 안되면 그때는 한번 찾아뵙는 게 도리지 않겠냐' 이렇게 말씀하시더라"라며 "그래서 듣고 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

박근혜 선거 유세 나올까…유영하 “본선에 한 번 정도 하시지 않겠나”

입력 2026.04.20 10:42

  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“경선에서 나오실 일은 절대 없다”

박근혜 전 대통령이 대선을 앞둔 지난해 6월2일 유영하 국민의힘 의원 등과 함께 울산공업센터 기공식 기념관이 있는 장생포문화창고를 찾아 지지자와 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 대선을 앞둔 지난해 6월2일 유영하 국민의힘 의원 등과 함께 울산공업센터 기공식 기념관이 있는 장생포문화창고를 찾아 지지자와 인사하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 대구시장 본경선에 진출한 유영하 의원(대구 달서갑)이 20일 박근혜 전 대통령의 지원 유세 가능성에 대해 “(대구 시장) 경선 과정에서 나오실 일은 절대 없다고 본다”면서 “대구만 아니라 부산, 울산, 경남, 멀리는 강원도까지 판을 한번 바꿔야 될 변곡점이 오면, 본인이 판단해서 움직이시지 않을까 조심스럽게 예측해본다”고 말했다.

박 전 대통령의 최측근으로 꼽히는 유 의원은 이날 KBS라디오에 출연해 이같이 밝혔다. 그는 개인 의견이라는 전제를 달며 “(지방선거 기간에) 한 번 정도는 하시지 않겠나. 대통령께서 걱정이 많으시니까 그럴 수 있다고 저는 본다”고 말했다. 그는 박 전 대통령이 나설 시점에 대해선 “방송도 보시고 정무 감각이 탁월하신 분”이라며 “(자신이 나설) 시기를 선택하고 이런 건 저희들이 따라가지 못할 부분”이라고 했다.

유 의원은 더불어민주당 대구시장 후보가 된 김부겸 전 총리가 박 전 대통령을 예방하겠다고 말한 데 대해 “행사장에서 (김 전 총리를) 만났을 때 ‘유 후보가 되면 내가 예방하는 게 예의상 안 맞다. 그런데 만약에 유 후보가 후보가 안되면 그때는 한번 (박 전 대통령을) 찾아뵙는 게 도리지 않겠냐’ 이렇게 말씀하시더라”라며 “그래서 듣고 있다”고 말했다. 예방에 대한 명확한 의사 표시를 하지 않은 것이다.

유 의원은 장동혁 국민의힘 대표에 대한 당내 사퇴 요구를 두고는 “자연스럽게 2선으로 가지 않겠냐”며 “미국 갔다 왔다 그래서 사퇴하라 이건 너무 멀리 나간 문제”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글