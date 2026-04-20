경기도 ‘평화경제특구’ 지정 시동···연천·파주·포천 등 개발계획 용역 착수

경기도가 연천과 파주, 포천 등 도내 평화경제특구 조성 후보지 3개 시·군의 개발계획을 수립하기 위한 연구용역에 착수한다.

20일 도에 따르면 연구용역은 서울대 산학협력단이 맡아 내년 10월19일까지 18개월간 추진한다. 연구 범위는 경기도 후보지로 선정된 연천군, 파주시, 포천시의 지역별 여건과 강점을 반영한 맞춤형 개발계획 수립이다.

도는 앞서 지난달 ‘평화경제특구 후보지 선정위원회’를 열어 고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 가평, 연천 등 도내 접경지역 8개 시군을 대상으로 평화경제특구 후보지 선정을 위한 공개모집을 진행해 연천과 파주, 포천 등 3곳을 후보지로 최종 선정한 바 있다.

도의 연구용역은 세부적으로 평화경제특구 지정 필요성과 지역 여건 분석, 산업·관광·투자유치 등 특화전략 수립, 토지이용·기반시설 계획 마련, 단계별 개발사업 실행방안 도출, 정부 지정 신청을 위한 개발계획서 작성 등을 포함한다.

도는 다음 달 중 착수보고회를 개최해 추진 방향을 공유하고, 해당 시·군과 정례 실무협의회를 운영하며 현장 의견을 반영한 계획을 수립할 방침이다. 아울러 특화 전략 마련과 개발계획 구체화를 통해 오는 9월에 시작될 1차 지구(시범지구) 지정과 내년 8월 2차 지구 지정에 차질 없이 대응할 계획이다.

평화경제특구 지정은 남북 접경지역 중심으로 평화와 안보 가치, 산업·경제 기능을 결합한 국가 전략사업으로, 정부는 내년까지 4개 안팎의 특구를 지정해 조성할 계획이다. 특구로 지정되면 법인세, 지방세, 부담금 감면, 자금 지원 등 혜택이 주어지며, 산단형이나 관광·문화형 또는 복합형 특구를 조성할 수 있다. 접경지 대상지역은 경기도와 강원도, 인천시다.

박현석 도 평화협력국장은 “평화경제특구는 접경지역을 규제와 단절의 공간에서 성장과 기회의 공간으로 전환할 수 있는 새로운 국가 발전모델”이라며 “차질없이 준비해 특구지정이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.