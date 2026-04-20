SM 김지원·JYP 송지은·빅히트 신선정 ‘빌보드 위민 인 뮤직’ 수상

김지원 SM엔터테인먼트 CRO(Chief Relations Officer), 송지은 JYP엔터테인먼트 원레이블 본부장, 빅히트뮤직 신선정 대표 등이 미국 ‘빌보드 위민 인 뮤직 2026’(Billboard Women in Music 2026) 수상자로 선정됐다고 빌보드가 17일(현지시간) 밝혔다.

‘빌보드 위민 인 뮤직’은 혁신과 변화를 이끌며 한 해 동안 음악 산업에 큰 영향을 미친 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 발표하는 시상식이다.

SM엔터테인먼트에서는 김지원 CRO와 최정민 CGO(Chief Global Officer)가 ‘레이블·유통·아티스트 서비스’ 부문에 이름을 올렸다. 두 사람은 이 부문에 2년 연속 선정됐다.

김 CRO는 2000년대부터 SM엔터테인먼트의 아티스트 및 기업의 대외 홍보와 마케팅 전략을 수립해온 PR 전문가다. 최 CGO는 미주, 유럽, 아시아 등 해외 시장에서 아티스트 및 기업의 브랜딩과 비즈니스를 담당한 글로벌 전문가다.

JYP엔터테인먼트에서는 송지은 원레이블 본부장 겸 JYP 재팬 대표가 ‘레이블·유통·아티스트 서비스’ 부문 수상자로 선정됐다.

송 본부장 겸 대표는 2PM을 비롯해 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들의 일본 활동을 이끌었으며, 현재 스트레이키즈의 글로벌 활동과 브랜드 구축 등을 맡고 있다.

하이브에서는 신선정 빅히트뮤직 대표와 미트라 다랍 하이브x게펜 레코드 대표가 ‘멀티섹터’ 부문에 이름을 올렸다.