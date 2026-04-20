어제는 초여름 날씨, 오늘 밤엔 한파주의보···강원 남부 산지·공주·금산·무주에 발효

‘4월 하순’ 발효는 이번이 처음 21일 아침 최저기온 2~11도 전망 “강원내륙·산지 등 얼음 어는 곳도”

충남 공주와 금산, 전북 무주와 강원 남부 산지에 한파주의보가 내려졌다. 기상청이 한파특보 기록을 체계적으로 집계하기 시작한 2005년 7월 이후 가장 늦은 한파특보다.

기상청은 충남 공주시와 금산군, 강원 남부 산지, 전북 무주군에 한파주의보를 발효한다고 20일 밝혔다. 발효시각은 오후 9시다.

기상청은 “오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 21일 아침 기온은 오늘보다 전국 대부분 지역에서 5~10도가량 낮을 것으로 예상된다”고 했다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 급감해 3도 이하이고 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때 내려진다.

이전에도 4월에 한파주의보가 내려진 사례는 있지만 4월 하순들어 한파주의보가 내려진건 이번이 처음이다. 이전 가장 늦은 한파주의보 발표 시기는 2021년 4월 13일이었다.

이날 한파특보가 발령된 지역의 경우, 직전 가장 늦은 기록은 강원 남부 산지와 무주 2021년 4월 13일, 금산 2023년 4월 11일, 공주 2019년 3월 21일이었다.

21일 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 16~22도가 되겠다.

기상청은 “21일 새벽부터 아침 사이 강원내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 0도 이하로 낮아져 얼음이 어는 곳이 있겠다”며 “낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 커 급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다”고 했다.