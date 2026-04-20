서울시, 동대문에서 외국인 대상 위조상품 비밀매장 적발···제보·잠복수사로 덜미

쇼핑몰 건물 한 층을 통째로 빌려 비밀매장을 운영하며 외국인 관광객에게 위조상품을 판매한 일당이 적발됐다.

서울시 민생사법경찰국은 서울의 대표 관광지인 동대문의 한 대형 쇼핑몰 건물 한 층을 독점 운영하며 대규모로 위조상품을 판매해 온 일당 2명을 적발해 지난 16일 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다.

이번 단속으로 압수한 위조상품은 총 1649점이다. 정품 추정가 약 72억원으로 서울시 위조상품 수사 이래 최대 규모다.

압수된 물품은 위조된 명품 업체 상표가 부착된 가방 868점, 지갑 653점, 시계 128점 등이다. 진품과 거울상처럼 똑같다는 의미로, 이른바 ‘미러급’으로 불리는 최상위 등급의 위조품들로 확인됐다.

검거된 일당 2명은 10년간 대형 쇼핑몰 건물 한 층 대부분을 점유해 철저한 보안 속에서 외국인 관광객을 주요 대상으로 기업형 매장을 운영했다.

이들은 관광 가이드와 연계한 단체 구매로 대량 매출을 올렸다. 시 관계자는 “서울 관광코스 중 ‘짝퉁코스’가 있고, 가이드가 이곳으로 관광객들을 안내하지만 직접 판매를 하지 않아 가이드의 책임까진 물을 순 없었다”고 설명했다.

매장 내부에는 외국 명품 잡지를 비치해 뒀는데, 전시용이라기보다 지나가는 고객에게 해당 잡지에 실린 진품의 짝퉁이 있는데, 구매할 마음이 있는지 묻는 용도로 활용했다.

특히 수사당국의 감시를 피하려고 매장 안팎에 10여 대의 폐쇄회로(CC)TV를 설치했고, 비밀 창고를 곳곳에 운영해 단속됐을 때 전체 물량이 노출되지 않도록 대비하는 지능적인 수법을 사용했다.

시 민사국은 시민의 익명 제보를 받고 6개월간 끈질긴 추적과 잠복을 이어왔다. 이들은 짝퉁 판매 신고를 우려해 내국인 대상 판매를 철저히 차단했다. 이에 유명 브랜드 상표권 보호 담당인 일본인 직원의 협조를 받아 공조수사를 진행했다.

비밀창고의 존재와 운영 방식 등을 파악한 민사국은 이후 여러 차례 압수수색 영장을 집행하고, 디지털 포렌식으로 위조품이 숨겨진 주거지까지 낱낱이 파악하는 등 수사 역량을 발휘했다.

위조 상품을 유통·판매·보관하는 행위는 상표법에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. 시는 최근 고도화·은밀화하고 있는 위조상품 판매 범죄를 근절하기 위해 시민의 적극적인 제보를 당부했다. 변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “앞으로도 위조상품 유통 행위에 대해 더욱 강력히 수사해 나가겠다”라고 밝혔다.