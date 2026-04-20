서울 영등포구는 지난해 전국 최초로 도입한 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 사업을 올해 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

청년 1인가구 급식 지원 사업으로 구는 지난해 총 625명의 청년에게 건강한 한 끼를 제공했다. 구는 올해 사업 기간을 연장하고 예산을 확대해 지원 규모를 늘릴 계획이다.

지원 대상은 19세 이상 39세 이하의 영등포구 거주 1인가구 청년이다. 가구 소득이 기준 중위소득 100%(1인 기준 256만4238원) 이하면 신청할 수 있다.

4월부터 12월까지 매월 5만원 상당의 급식 서비스를 제공한다. 참여자는 건강 식단, 반찬 꾸러미, 식재료 제공 중 하나를 선택해 정기적으로 배송받을 수 있다. 최초 1회 영양진단과 카카오톡 전용 채널을 통한 건강 콘텐츠도 지원한다.

신청은 지원 기간 내 매달 정기적으로 접수한다. 4월 신청 기간은 20일부터 26일까지다. 신청을 원하는 청년은 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 가입한 후 네이버 폼으로 신청서를 작성하고, 관련 증빙서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다. 선정 결과는 영등포 청년 네이버 카페에 게시되며, 개별 문자로도 안내될 예정이다.