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영등포구, 전국 최초 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 확대

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본문 요약

서울 영등포구는 지난해 전국 최초로 도입한 '청년 1인가구 급식 지원' 사업을 올해 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

청년 1인가구 급식 지원 사업으로 구는 지난해 총 625명의 청년에게 건강한 한 끼를 제공했다.

구는 올해 사업 기간을 연장하고 예산을 확대해 지원 규모를 늘릴 계획이다.

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영등포구, 전국 최초 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 확대

입력 2026.04.20 11:16

  • 주영재 기자

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영등포구의 청년 1인가구 급식 지원 사업 안내문. 영등포구 제공

영등포구의 청년 1인가구 급식 지원 사업 안내문. 영등포구 제공

서울 영등포구는 지난해 전국 최초로 도입한 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 사업을 올해 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

청년 1인가구 급식 지원 사업으로 구는 지난해 총 625명의 청년에게 건강한 한 끼를 제공했다. 구는 올해 사업 기간을 연장하고 예산을 확대해 지원 규모를 늘릴 계획이다.

지원 대상은 19세 이상 39세 이하의 영등포구 거주 1인가구 청년이다. 가구 소득이 기준 중위소득 100%(1인 기준 256만4238원) 이하면 신청할 수 있다.

4월부터 12월까지 매월 5만원 상당의 급식 서비스를 제공한다. 참여자는 건강 식단, 반찬 꾸러미, 식재료 제공 중 하나를 선택해 정기적으로 배송받을 수 있다. 최초 1회 영양진단과 카카오톡 전용 채널을 통한 건강 콘텐츠도 지원한다.

신청은 지원 기간 내 매달 정기적으로 접수한다. 4월 신청 기간은 20일부터 26일까지다. 신청을 원하는 청년은 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 가입한 후 네이버 폼으로 신청서를 작성하고, 관련 증빙서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다. 선정 결과는 영등포 청년 네이버 카페에 게시되며, 개별 문자로도 안내될 예정이다.

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