‘국무회의 안 했다’며 ‘억까’ 당했던 김민석 “대통령 순방 기간 매일 비상경제회의 열겠다”

이 대통령 인도·베트남 순방 기간 국정 관리 의지 추경 신속 편성·주사기 불안 해소 등 주문 일전 김어준 “회의 없었다” 주장에 고발 사건도

김민석 국무총리는 20일 “오늘부터 22일까지 매일 비상경제본부회의를 개최하고 민생 현안을 밀착 점검하겠다”고 말했다. 이재명 대통령이 5박6일간의 인도·베트남 순방을 위해 전날 출국한 상황에서 국정 관리에 집중하겠다는 취지로 풀이된다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 제7차 비상경제본부회의를 주재하고 “대통령께서 인도, 베트남 순방을 나가셨다. 그 기간 동안에 국정에, 특히나 비상경제대응체계에 한치의 소홀함이 없도록 하는 것이 중요하다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 “4월 말부터는 전쟁 추경(추가경정예산) 집행이 본격화된다. 유가 지원금은 기초·차상위·한부모 가정을 대상으로 4월27일부터 지급되고 그 외 70%의 국민들께는 5월18일부터 집행하게 된다”고 설명했다.

김 총리는 “중요한 것은 이번 지원금이 지방정부와 함께 마련해서 지급되는 것이기 때문에 지방정부가 관련 추경을 신속하게 편성하지 않으면 이것이 늦어질 수 있다”며 “행정안전부에서는 지방 정부가 관련 추경을 신속히 편성하도록 점검 독려해주시고 지급 과정에서 혼선이 발생하지 않도록 철저하게 대비해 주시기 바란다”고 했다.

김 총리는 또 “주사기 등 주요 필수품목에 대한 수급 상황을 최대한 투명하고 선제적으로 공개해 국민 불안을 최소화해달라”며 “온라인에서 (수급) 어려움이 있는 경우도 있어서 그 부분까지도 꼼꼼하게 잘 챙겨달라”며 산업통상부와 재정경제부에 당부했다.

아울러 김 총리는 고유가로 연안 여객선 운항 횟수가 감축된 것과 관련해 해양수산부 등 관계 부처에 “연안여객선이 안정적으로 운영되고 운항할 수 있도록 관련 추경 집행계획과 선사의 경영안정 지원방안을 신속하게 마련해 시행해 달라”며 “선사에도 적극적으로 설명해 주시기 바란다”고 말했다.

앞서 지난 3월 이 대통령의 싱가포르·필리핀 순방 당시 방송인 김어준씨는 ‘대통령 순방 중 (중동 상황에) 대응하는 국무회의나 대책회의가 없었다’고 주장한 바 있다. 김 총리는 당시 ‘중동 상황점검 위한 긴급 관계장관회의’를 매일 주재했다. 이에 일부 시민단체는 김씨를 허위사실 유포로 고발했다. 당시 김 총리는 “처벌을 원치 않는다”는 입장을 밝혔다.