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본문 요약

검찰이 대장동 특혜개발 의혹 민간업자들의 대화 녹취록에서 '그분'으로 거론돼 뇌물수수 의혹을 받은 조재연 전 대법관을 불기소 처분했다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부는 지난 14일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 고발된 조 전 대법관을 불기소 처분했다.

검찰은 혐의를 소명할 만한 증거가 불충분하다고 판단한 것으로 전해졌다.

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검찰, ‘대장동 그분’ 지목됐던 조재연 전 대법관 불기소

입력 2026.04.20 11:22

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 청사. 정효진 기자

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 청사. 정효진 기자

검찰이 대장동 특혜개발 의혹 민간업자들의 대화 녹취록에서 ‘그분’으로 거론돼 뇌물수수 의혹을 받은 조재연 전 대법관을 불기소 처분했다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 김진용)는 지난 14일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 고발된 조 전 대법관을 불기소 처분했다. 검찰은 혐의를 소명할 만한 증거가 불충분하다고 판단한 것으로 전해졌다.

조 전 대법관은 이른바 ‘정영학 녹취록’의 ‘그분’으로 지목됐다. 2022년 2월 공개된 녹취록에 따르면 화천대유자산관리 대주주 김만배씨는 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사에게 “저분은 재판에서 처장을 했었고. 그분이 다 해서 내가 원래 50억을 만들어서 빌라를 사드리겠다, 그래서 그분 따님이 살어”라고 말했다. 이를 두고 ‘그분’이 법원행정처장을 지낸 조 전 대법관이 아니냐는 보도가 나왔다.

사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 같은 달 조 전 대법관을 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발했다. 공수처는 이 사건을 검찰로 이첩했다.

조 전 대법관은 당시 의혹에 대해 기자회견을 열고 “김만배씨뿐 아니라 대장동 사건과 관련됐다는 어느 누구와도 일면식, 일통화도 없었다”고 말했다. 세 딸의 현재 거주 지역을 공개하며 “저나 가족이나 친·인척 중에서 대장동 아파트를 분양받은 사람은 없다”고도 했다

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