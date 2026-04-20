국민의힘 박민식, 한동훈 겨냥 “대구 기웃거리다 연고 없이 부산 날아와…단일화 없다”

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마를 준비 중인 박민식 전 국가보훈부 장관이 20일 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥해 “대구 기웃거리다가 선거 목전에 아무 연고도 없이 (부산) 북구로 난데없이 날아왔다”며 “단일화할 이유도, 단일화할 일도 없다”고 밝혔다. 최근 당내에서 무소속 신분인 한 전 대표와의 단일화나 북갑 무공천 주장이 제기되자 이에 반발한 것으로 보인다.

박 전 장관은 이날 페이스북에서 “보수 재건을 외치며 보수의 승부처에 난데없이 찾아와 훼방만 놓는 행위는 보수를 위한 것이 아니라, 오직 자신의 생존을 위한 ‘정치 기생’일 뿐”이라며 이같이 밝혔다.

박 전 장관은 “우리 진영의 에너지를 소진시켜 결국 민주당을 이롭게 하는 행태, 이것이 지금의 보수를 수렁으로 밀어 넣고 국민을 실망시킨 근본 원인”이라며 “보수를 자처하면서, 총구는 오로지 보수에게로 향하고 국민의힘의 발목을 잡고 아귀다툼을 벌이는 구태 정치에 주민들은 이미 넌덜머리를 내고 있다”고 했다.

그는 또 “일부 정치인을 동원한 무공천 선동도 모자라, 이제는 ‘단일화 악성 루머’까지 퍼뜨리고 있다”며 “처음부터 말씀드렸듯 양자구도든 3자구도든 저에겐 아무런 상관이 없다”고 말했다.

박 전 장관은 “특정 후보를 중심으로 세상이 돌아간다는 착각에서 벗어나라”며 “대구 기웃거리다가 선거 목전에 아무 연고도 없이 북구로 난데없이 날아와서, ‘인기 있는 내가 와준 것만으로도 고마워하라’는 식의 태도는 북구 주민을 무시하는 오만함일 뿐”이라고 했다. 대구 등을 출마지로 저울질하다가 최근 북갑 출마를 공식화한 한 전 대표를 겨냥한 발언으로 해석된다.