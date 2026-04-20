서울 강서구는 임신부의 가사 노동 부담을 덜고 건강한 출산을 돕기 위해 ‘임신부 가사돌봄서비스’를 확대 시행한다고 20일 밝혔다.

임신부 가사돌봄서비스는 출산 전 임신부를 대상으로 청소·세탁·설거지 등 기본 가사와 병원 동행 서비스를 지원하는 복지 사업이다.

지원 대상은 구에 주민등록을 둔 임신부 약 222명으로, 소득 제한 없이 신청할 수 있다. 선정 시 최대 10회, 1회당 4시간(휴게시간 30분 포함) 동안 가사서비스를 이용할 수 있다. 병원 동행 이용 시 1회로 인정된다.

올해는 지원 횟수를 기존 6회에서 최대 10회로 늘렸다. 아울러 가사관리사의 고객 만족 교육 의무화와 수행업체 현장 지도·점검 강화로 서비스 품질을 체계적으로 관리할 계획이다.

기본요금은 하루에 8만원 내외지만, 지원 대상자는 평일 7000원, 토요일 8000원만 부담하면 된다. 기초생활수급자 등 저소득층은 증빙서류 제출 시 무료 이용할 수 있다.

신청 기간은 10월 30일까지 선착순이다. 담당 주민센터 방문 또는 정부24 누리집에서 온라인 신청할 수 있다. 단, 서울형 가사서비스나 한부모가족 가사서비스와 중복신청은 불가하다.