민주당 “특별감찰관 추천, 야당과 적극 협의하겠다”…추천 몫 두고 11년 전 사례 소환

더불어민주당이 20일 이재명 대통령의 특별감찰관 임명 절차 개시 요청에 대해 “적극적으로 야당과 협의하고 논의하겠다”고 밝혔다. 국회가 3명의 후보를 추천하는 형식 등이 여야 협의의 쟁점이 될 것으로 보인다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “특별감찰관과 관련해 대통령께서 언급하셨으니 꾸준히 국민의힘과 협의하고 적극적으로 논의하겠다”라고 말했다. 강훈식 대통령비서실장은 전날 “이 대통령은 공직기강을 확립하고 국정운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해줄 것을 다시 한번 요청했다”고 밝혔다.

강 수석대변인은 “현재 국회가 3인을 (후보로) 추천하게 돼 있는데 현재 (법상) 세부 규정이 없다”며 “다만 과거에 여당이 1명, 야당이 1명, 대한변호사협회가 1명을 추천한 사례가 있다. 이를 포함해 원내지도부가 야당과 충분히 논의하겠다”라고 말했다.

강 수석대변인은 “야당이 당신들께서 (후보를) 모두 추천하겠다고 이렇게 말씀하신 건 그냥 야당의 주장”이라고 선을 그었다. 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 “청와대가 진심이라면 민주당이 추천하는 편향된 인사 대신 야당이 추천하는 인사를 수용하길 바란다”고 밝혔다.

김현정 민주당 원내대변인도 이날 브리핑에서 “과거 사례에 따르면 특별감찰관은 여당이 1명, 야당이 1명, 대한변협이 1명을 추천했다”며 “이 대통령이 대선 공약이기도 한 특별감찰관 임명을 요청한 건 이번이 세 번째다. 국민의힘은 이번에야말로 적극적으로 논의에 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

특별감찰관법은 국회가 판사·검사·변호사로 15년 이상 경력을 지닌 법조인 3명을 특별감찰관 후보로 대통령에게 서면 추천하도록 규정한다. 박근혜 정부 때인 2015년 초대 특별감찰관 임명 당시 여당은 이석수 변호사, 야당은 임수빈 변호사, 대한변협은 이광수 변호사를 추천했고 이석수 변호사가 초대 특별감찰관이 됐다.

이날 예정된 여야 원내대표 오찬 만남에서 특별감찰관 후보 추천 방식 등이 논의될 것으로 예상된다. 송 원내대표는 한병도 민주당 원내대표에게 특별감찰관 추천 절차에 즉각 돌입하자는 뜻을 전달하겠다고 이날 페이스북을 통해 밝혔다. 한 원내대표는 전날 페이스북에 “민주당은 특별감찰관법에 따른 추천 절차를 신속하게 밟겠다”며 “추천을 차분히 협의해나가자”고 국민의힘에 제안했다.

대통령 소속 특별감찰관은 독립된 지위에서 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족 등 특수관계자와 청와대 수석비서관 이상 공무원의 비위 행위를 상시 감찰한다. 이석수 초대 특별감찰관이 국정농단 의혹이 불거진 2016년 9월 우병우 당시 청와대 민정수석 감찰 건으로 사퇴한 이후 10년 가까이 공석이다.

국회가 여야 협의를 통해 특별감찰관 후보 3명을 대통령에게 추천하면 대통령은 이들 중 1명을 특별감찰관으로 지명한다. 이후 국회가 특별감찰관 후보자에 대한 인사청문회를 진행하고 대통령이 임명한다.