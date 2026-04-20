지난 10년간 가장 많이 팔린 과학 도서는 칼 세이건 ‘코스모스’

지난 10년간 국내에서 가장 많이 팔린 과학 분야 도서는 칼 세이건의 <코스모스>인 것으로 나타났다.

교보문고는 오는 21일 과학의 날을 맞아 최근 10년간 과학 분야 판매 데이터를 집계한 결과 이같이 나타났다고 20일 밝혔다. 1980년 처음 출간된 <코스모스>는 우주의 탄생과 진화, 과학과 문명의 발전을 알기 쉽게 풀어낸 대중 교양서이다. 전 세계적으로 수백만 부가 팔린 대표적 과학 베스트셀러이다.

과학 분야 고전으로 자리잡은 리처드 도킨스의 <이기적 유전자>가 2위에 올랐다. 빠르게 유행이 바뀌는 다른 분야와 달리, 이들 책은 과학 분야에서 꾸준히 판매돼왔다.

이어 룰루 밀러의 <물고기는 존재하지 않는다>, 브라이언 헤어 <다정한 것이 살아남는다>, 올리버 색스의 <아내를 모자로 착각한 남자>가 3~5위에 자리했다. 국내 저자 중에는 유일하게 김상욱 경희대 물리학과 교수의 <떨림과 울림>(6위), <하늘과 바람과 별과 인간>(9위) 두 권이 10위 안에 들었다.

최근 10년간 과학 분야 베스트셀러 저자에서도 칼 세이건은 1위에 올랐다. 이어 리처드 도킨스, 룰루밀러, 김상욱, 카를로 로벨리 등이 차례로 순위에 올랐다.

독자별로 보면 30~50대 독자가 과학 도서 중심 구매층으로 나타났다. 과학책 구매 고객은 30~50대 비중이 합쳐 67.4%에 달했다. 여성 비중(52%)이 남성 비중(48%)보다 약간 높았다.

과학 책은 인기 도서의 경향이 급변하진 않지만, 과학 분야 핵심 독자는 크게 두 축으로 나타났다. 교보문고 관계자는 “한 축은 학부모로 추정되는 40대 여성 고객으로 점유율은 20.4%, 1인당 평균 구매액은 3만6000원 정도였으며, 다른 한 축은 인문·과학 분야를 꾸준히 읽는 50~60대 남성 고객으로 점유율 17.4%, 1인당 평균 구매액은 약 5만원으로 나타났다”고 밝혔다.

최근에는 주식·투자에 대한 관심과 맞물려 최신 기술 동향이나 전문 지식을 얻으려는 독자들이 늘고 있다. 뇌과학 분야 도서의 경우도 MBTI처럼 ‘나를 이해하고 설명하려는’ 관심이 확산되면서 최근 4년간 꾸준히 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다.

교보문고는 오는 30일까지 진행하는 ‘과학책 리뷰왕’ 이벤트에서도 <코스모스>에 대한 리뷰가 가장 많았다고 밝혔다. <코스모스>에 이어 역시 칼 세이건의 <창백한 푸른 점>, <물고기는 존재하지 않는다>, 리사 펠드먼 배럿의 <이토록 뜻밖의 뇌과학>도 많은 리뷰를 기록했다. 해당 이벤트는 실제 독자 리뷰와 추천을 바탕으로 오랫동안 사랑받아온 과학책과 최근 주목받는 도서들을 소개한다.