경남도, 양파·마늘 수확기 ‘봄철 농촌일손돕기’ 본격화

경남도는 본격적인 영농철을 맞아 농촌 인력난 해소를 위해 ‘2026년 봄철 농촌 일손 돕기 운동’을 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 일손 돕기는 20일부터 6월 30일까지 3개월간 집중 운영되며, 산불·태풍·집중호우 등 재해 발생 시에는 수시 지원도 병행할 계획이다.

경남지역의 연간 농작업 인력 수요는 240만 명에 달하며, 이 중 약 105만 명은 외부 지원이 필요한 상황이다. 특히 양파·마늘 수확과 과수 적과 작업이 집중되는 4~6월에는 약 95만 명의 인력이 필요한 것으로 분석된다.

이에 도는 시군 및 농협과 함께 ‘농촌 일손 돕기 추진센터’를 설치·운영하고, 공공기관과 민간이 참여하는 범도민 참여형 일손 돕기 체계를 구축한다.

지원 대상은 재해 피해농가, 질병·상해 농가, 고령·여성·독거농 등 취약계층 농가를 우선으로 하며, 작업은 마늘·양파 수확, 과수 적과, 시설하우스 설치, 파종·수확 등 노동집약적 작업 위주로 진행된다.

특히 도청 공무원을 포함한 공공부문 참여를 확대하고, 군부대·기업체·유관기관의 자발적 참여를 유도해 현장 중심의 실질적인 지원을 강화할 계획이다.

아울러 대학생 농촌인력지원단을 운영해 청년층의 농업 참여를 확대하고, 농촌 활력 제고에도 기여할 방침이다. 일손이 필요한 농가는 시군 또는 농협에 설치된 농촌 일손 돕기 추진센터를 통해 지원을 신청할 수 있다.

경남도 관계자는 “농촌 고령화와 인구 감소로 인력난이 심화하고 있다”며 “외국인 계절근로자 도입, 인력중개 활성화 등과 함께 범도민 참여형 일손 돕기를 통해 농가 부담을 실질적으로 줄여나가겠다”고 말했다.