거제시, 미 필라델피아시에 실무대표단 파견…조선 협력 강화

경남 거제시는 미국 필라델피아시와 협력을 강화하기 위해 실무대표단을 파견했다고 20일 밝혔다.

거제시 행정국장을 단장으로 한 실무대표단은 20일부터 24일까지 필라델피아에서 활동한다. 필라델피아는 미 해군 조선소의 역사를 지닌 전략적 요충지다.

시는 이번 실무대표단 방문이 두 도시의 조선산업을 매개로 경제·교육·문화·행정 전반에서 지속 가능한 협력 모델을 구축하고, 한미 조선 협력 패키지인 마스가(MASGA)의 안정적인 추진 방안을 꾀할 것이라고 기대했다.

실무대표단은 필라델피아시 상무부와 상공회의소 핵심 관계자들을 만나 경제 또는 인력 양성 분야 협력을 구체화한다. 현지에 진출한 국내 조선기자재 업체들에 대한 규제 완화와 인허가 패스트트랙 적용을 제안한다.

조선기자재 관세 예외 조치와 필리조선소 일대 해양 번영 특구(MPZ) 지정을 위해 주 정부를 대상으로 공동 대응하는 방안도 꾀한다. ‘거제·필라델피아 실무 워킹그룹’ 구성도 공식 제안하고 전담 부서를 지정해 지속 가능한 협력체계 구축 등도 논의한다.

시 관계자는 “이번 방문은 거제와 필라델피아가 조선산업이라는 공통언어를 통해 국경을 넘는 지방정부 협력의 선도 모델을 만드는 계기가 될 것”이라며 “조선업 외에도 관광과 문화 등 다양한 분야로 협력을 확장할 수 있는 계기를 만든다는 의미도 크다”고 말했다.