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강릉지역 대학생 관광지 할인·무료···“시민과 같은 혜택 제공”

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본문 요약

강원 강릉시는 지역 대학에 재학 중인 학생들을 대상으로 주요 관광지 관람료를 시민 수준으로 감면하는 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

강릉시는 오는 7월부터 본격적인 혜택을 제공하기 위해 정동·심곡 바다부채길과 오죽한옥마을 등 관련 시설의 관리 조례 개정안을 입법 예고했다.

현재 강릉지역 내 대학생 1만4000여 명 가운데 다른 지역 학생은 1만여 명이다.

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강릉지역 대학생 관광지 할인·무료···“시민과 같은 혜택 제공”

입력 2026.04.20 11:48

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오죽헌 시립박물관·정동심곡 바다부채길·오죽한옥마을 적용

강릉 오죽한옥마을 전경. 강릉시 제공

강릉 오죽한옥마을 전경. 강릉시 제공

강원 강릉시는 지역 대학에 재학 중인 학생들을 대상으로 주요 관광지 관람료를 시민 수준으로 감면하는 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

이는 청년층의 문화 향유 기회를 확대하고, 다른 지역 출신 대학생들의 정주를 유도하기 위해 마련하기 위한 것이다.

주요 혜택으로는 오죽헌·시립박물관 무료입장, 정동·심곡 바다부채길 관람료 3000원 적용(일반 관람료 5000원 대비 40% 할인), 오죽한옥마을 숙박 요금 20% 할인 등이다.

강릉 정동·심곡 바다부채길. 강릉시 제공

강릉 정동·심곡 바다부채길. 강릉시 제공

강릉시는 오는 7월부터 본격적인 혜택을 제공하기 위해 정동·심곡 바다부채길과 오죽한옥마을 등 관련 시설의 관리 조례 개정안을 입법 예고했다.

현재 강릉지역 내 대학생 1만4000여 명 가운데 다른 지역 학생은 1만여 명이다.

하정미 강릉시 기획예산과장은 “지역 대학생들이 강릉의 아름다운 자연과 역사를 부담 없이 즐기며 지역에 대한 소속감을 느낄 수 있기를 바란다”라며 “청년들이 살기 좋고 즐길 것이 많은 도시를 만들기 위해 지속해서 노력하겠다”라고 말했다.

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