“금감원 산하” “100% 환불”? 이런 투자자문회사는 없다···유사 업자들 대거 적발

금감원, 105곳 위법행위 133건 적발 35개 업체에 총 4억7000만원 과태료

‘저희는 금융감독원 산하 회사라서 법적 보호를 받으실 수 있으세요.’

‘실제 수익이 나지 않는다면 100% 환불해 드립니다.’

정부 인가를 받은 정식 투자자문업체도 아니면서 마치 제도권 금융회사인 것처럼 홍보하거나 ‘고수익·원금 보장’ 등의 과장 광고를 내건 유사투자자문업자들이 금융당국에 적발됐다.

금융감독원은 지난해 유사투자자문업자 영업실태 정기점검 결과 105곳의 위법행위 133건을 적발해 시정 요구 및 수사 의뢰 등을 진행했다고 20일 밝혔다.

이 가운데 자본시장법을 위반한 35개 업체에는 총 4억7000만원의 과태료가 부과됐다.

유사투자자문업자는 인터넷 등 채널을 통해 불특정 다수에게 주식 등 투자상품 조언을 제공하는 사업자를 말한다. 요건만 갖추면 신고 후 바로 영업할 수 있지만, 금융위원회 인가를 받는 정식 투자자문업과는 달리 1대1 맞춤형 투자상담, 계좌 운영 위탁 등은 할 수 없다.

그러나 ‘○○금융투자’ ‘○○증권’ ‘○○자산운용’ ‘금감원 산하 회사’ 등 제도권 금융회사로 오인하게 할 만한 상호를 사용한 사례가 여럿 적발됐다. 예컨대 A사는 소비자에게 ‘금융감독원 산하 회사’로 소개하며 “계약 내용은 법적인 보호를 받으실 수 있다”고 안내하기도 했다.

아울러 유사투자자문업자들은 실현되지 않은 수익률을 마케팅에 사용하는 것이 금지되지만 ‘목표 수익률 △△%’ ‘매월 △△% 수익 예상’ ‘투자금 대비 △△% 이상 목표 수익’ 등의 문구를 사용한 사례들도 적발됐다. ‘실제 수익이 나지 않는 경우 100% 환불 보장’ ‘손실발생 시 회비 전액 환불’ ‘원금 대비 최대 손실률 5% 책임 보상’ 등 손실보전 또는 이익보장이 되는 것처럼 광고한 사례도 적발됐다.

이외에도 유사투자자문업은 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가능하다는 사항, 원금손실 발생 가능성, 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자라는 사항을 반드시 홍보 문구에 포함해야 함에도 이를 누락한 사례가 있었다.

금감원은 “유사투자자문업자의 전문성, 거래안정성, 건전성은 검증되지 않아 자문 계약 이행 여부와 자문 내용의 전문성은 보장될 수 없다”라며 “금융투자상품 투자시 발생할 수 있는 원금 손실 가능성을 유념해야 한다”고 당부했다.