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경찰, 중동 전쟁 관련 가짜뉴스 모니터링팀 신설

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본문 요약

경찰이 최근 중동 전쟁을 둘러싼 허위·조작 정보 관련 범죄를 모니터링하는 팀을 신설했다.

박정보 서울경찰청장은 20일 서울 종로구 서울경찰청사에서 정례 기자회견을 열고 "이날부터 사이버분석팀이라는 이름의 새로운 팀을 신설했고 현재 5명이 편성돼 있다"며 "허위 정보 유포 행위를 모니터링하고 삭제·차단 요청하는 팀"이라고 말했다.

이어 "범죄로 판단될 때에는 관련 수사팀에 연계해서 적극적으로 수사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰, 중동 전쟁 관련 가짜뉴스 모니터링팀 신설

입력 2026.04.20 12:00

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰이 최근 중동 전쟁을 둘러싼 허위·조작 정보 관련 범죄를 모니터링하는 팀을 신설했다.

박정보 서울경찰청장은 20일 서울 종로구 서울경찰청사에서 정례 기자회견을 열고 “이날부터 사이버분석팀이라는 이름의 새로운 팀을 신설했고 현재 5명이 편성돼 있다”며 “허위 정보 유포 행위를 모니터링하고 (관련 게시물을) 삭제·차단 요청하는 팀”이라고 말했다. 이어 “범죄로 판단될 때에는 관련 수사팀에 연계해서 적극적으로 수사를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

기존엔 사이버수사대에 속한 2개 팀이 다른 업무와 병행했다면 이날부턴 사이버분석팀이 중동 전쟁 허위 정보 수사를 맡게 된다.

최근 온라인상에서는 “울산 석유 비축기지 물량 90만 배럴이 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 넘어갔다”는 등 허위 주장이 확산돼 경찰이 수사에 나섰다.

경찰은 관련 고소·고발 9건을 접수한 후 6개의 유튜브 계정에 대해 수사를 진행하고 있다. 허위 정보를 포함한 게시물 57건에 대해선 방송미디어통신심의위원회에 삭제·차단 요청을 해놨다.

박 청장은 “허위 정보 유포 행위도 극심한 사회적 갈등과 혼란 초래하는 매우 심각하고 악질적 범죄”라며 “경찰에선 앞으로도 가용한 모든 수단 동원해서 가짜 뉴스 유포 행위 생산 행위에 대해서 엄정하게 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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