아파트 화재 사상자 10명 중 4명은 대피하던 ‘불 안 난 집 주민’···안전하게 피난하는 방법은

아파트 화재 사상자 10명 중 4명은 불이 나지 않은 집에서 대피하다가 피해를 입은 것으로 나타났다. 소방당국은 화재 지점과 연기 유입 여부를 파악한 후 상황에 따라 행동해야 한다고 강조했다.

20일 소방청에 따르면 최근 3년(2023~2025년)간 아파트 화재는 9300여건 발생해 사망(115명)과 부상(1148명) 등 1263명이 피해를 입었다. 이 중 490여명(39%)은 화재가 발생하지 않은 집에서 대피하는 과정에서 사망하거나 다쳤다. 실제 지난 14일 전북 김제시의 한 아파트 화재의 경우 7명의 부상자가 발생했는데, 이들은 화재가 발생한 층보다 위층에 거주하던 주민들이었다.

소방청은 “화재 발생 시 유독가스 등 연기가 계단을 타고 상층부로 빠르게 확산하면서, 대피하는 주민들이 연기에 노출돼 피해를 입게 된다”고 설명했다.

소방청은 상황별 피난 행동요령(아파트 화재 피난 수칙)을 준수해줄 것을 당부했다. 수칙은 본인 집에서 화재가 발생했을 때와 다른 집에서 화재가 발생했을 때, 또 대피가 가능한 상황과 불가능한 상황 등에 따른 피난 요령을 담았다.

본인 집에서 화재가 발생했을 때 대피가 가능한 상황이라면, 연기가 계단으로 확산되는 것을 막기 위해 현관문을 반드시 닫고 계단을 이용해 지상이나 옥상으로 신속히 이동해야 한다. 반대로 현관 입구 등 화재로 대피가 어려운 경우에는 집 안에 설치된 대피공간이나 경량칸막이가 있는 곳으로 즉시 이동하고, 젖은 수건으로 문틈을 막아 연기 유입을 차단하며 구조를 기다려야 한다.

또 다른 집에서 화재가 발생했을 때 본인 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않는 경우라면 무리하게 대피할 필요가 없다. 이때는 집 안에서 대기하며 창문을 닫고 화재 상황을 주시하는 것이 오히려 안전하다. 다른 집 화재로 인해 본인 집까지 연기가 들어오는 상황이라면 복도와 계단에 연기가 없는지 살핀 뒤 즉시 대피하고, 대피가 불가능하다면 앞서 집 안에 설치된 대피공간이나 경량칸막이로의 이동 등 세대 내 안전 조치를 취해야 한다.

소방청은 아파트 단지마다 대피 환경이 다르기 때문에 평소 본인 아파트의 피난 시설 위치와 종류를 정확히 파악하는 것이 중요하다고 강조했다. 또 발코니의 경량칸막이나 하향식 피난구 등 세대 내에 설치된 피난 시설의 사용법을 미리 익히고, 가족 구성원 모두가 참여하는 대피 연습을 연 2회 이상 실시할 것을 권고했다.

김승룡 소방청장은 “아파트 화재 시 무조건적인 대피보다는 화염과 연기의 확산 경로를 먼저 살피고 상황에 맞게 대처하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.