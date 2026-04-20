“더이상 지하철서 헤매지 않아요”···휠체어 이용자를 위한 ‘청록색 띠’

시청역 환승 16분3초→9분37초 단축 경로이탈 횟수도 5.7회→0.9회로 줄어

지하철을 이용하는 시민이 환승하려면 갈아타려는 노선의 색을 따라 걸어가면 된다.

하지만 휠체어를 이용해야 하는 시민에게는 틀린 답이다. 비장애인들이 가는 환승길대로 따라가다 보면 매번 계단을 마주하기 일쑤이기 때문이다.

서울시가 지난해 ‘1역사 1엘리베이터’ 설치를 완료했지만, 휠체어 이용자가 엘리베이터를 찾으러 가는 일은 또 다른 문제다.

턱없는 세상을 만드는 사단법인 ‘무의’가 서울시, 서울교통공사, 현대로템 등과 함께 추진하고 있는 교통약자 지하철 이동편의 개선을 위한 공공디자인 프로젝트 ‘모두의 지하철’ 실증조사 결과를 20일 발표했다.

실증조사는 올해 1월 ‘휠체어 이용자 신규 안내 표지’를 설치한 시청역(1·2호선) 환승구간을 대상으로 실시했다. 그 결과 신규 안내표지를 따라 이동한 휠체어 이용자들의 환승시간이 크게 단축되고, 경로를 이탈하는 사례도 1회 미만으로 줄어든 것으로 나타났다.

휠체어 이용자들은 그동안 시청역 1호선(서울역 방면)에서 2호선(충정로 방면)으로 환승하는 데 평균 16분 3초가 걸렸다. 안내 표지를 부착한 이후 환승 시간은 평균 9분 37초로 기존보다 약 6분 25초 단축됐다.

엘리베이터를 찾지 못하고 경로를 이탈하는 횟수도 기존 5.7회에서 0.9회로 1회 미만으로 줄었다.

이번 실증에 참여한 참가자들은 “안내 표지 개선 후 지하철 이용에 대한 부담이 줄었다” “스스로 이동할 수 있다는 자신감이 생겼다”고 답했다. 응답자의 80%는 “약속이나 모임에 기꺼이 참여하고 싶어졌다”고 답하기도 했다. 환승의 어려움으로 지하철 이용을 꺼리던 휠체어 이용자들이 사회 활동에 대한 적극적 의지를 보이기 시작한 것이다.

‘모두의 지하철’ 안내 표지 디자인은 교통 약자가 그려진 ‘청록색 띠(인디케이터)’를 도입한 게 가장 큰 특징이다.

각 지하철 노선은 노선별 고유 색깔을 갖고 있어 환승 시 해당 노선색을 따라 걸으면 되지만 휠체어 이용자에게는 해당되지 않는다. 이런 교통약자들에게 ‘청록색 띠만 따라가면 된다’는 메시지를 줌으로써 복잡한 환승 환경에서 경로를 연속적으로 인식할 수 있도록 한 것이다.

또 엘리베이터의 위치를 멀리서도 확인할 수 있도록 교통약자 픽토그램 크기를 대폭 키웠다.

홍윤희 무의 이사장은 “10년 전부터 휠체어 안내 표지를 만드는 것만으로도 딸이 용기 내 외출할 수 있을 거라고 짐작했는데 실제 공공 디자인이 교통약자의 외출 자신감을 증진한다는 결과가 나와 감격스럽다”며 “민관 협력 공공 디자인 프로젝트인 만큼 서울뿐 아니라 다른 철도 사업자로도 확대할 수 있기를 바란다”고 말했다.

홍 이사장은 휠체어를 이용하는 딸을 위해 지난 2017년 ‘지하철 교통약자 환승 지도’ 제작을 시작으로 10년째 이 일을 이어오고 있다.

이번 ‘모두의 지하철’은 도시철도 70년 역사 최초로 휠체어 이용자를 포함해 교통약자들의 의견을 반영한 교통약자 안내 표지 부착 프로젝트다.

지난해 홍익대 시각디자인과 이연준 교수팀과 ‘눈디자인’이 참여해 휠체어 이용자 등 교통 약자 30명과 함께 10개 주요 환승역에 일대일 섀도잉(동행 관찰) 조사를 진행했다.

휠체어 이용자의 눈높이와 이동 방식에 따라 실제 환승 이동 경로를 따라가며 환승 정보 인지, 경로 선택, 오류 발생 지점 등을 관찰·기록했다. 그 결과를 바탕으로 안내 표지 디자인을 최종 도출했다.

신규 안내 표지는 올해 1월 시청역, 서울역, 고속터미널역, 건대입구역 등 서울 시내 주요 환승역 10곳에 설치됐으며, 2027년까지 서울 지하철역 환승 구간으로 확대할 계획이다.