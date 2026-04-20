‘박정희 잔재’ 제주 ‘516로’ 이름, 이번엔 바뀔까···도민 여론 수렴 박차

21일~30일 QR코드로 도민 누구나 참여 가능

제주도가 ‘516로’ 도로명 변경 검토를 위한 여론 수렴 절차에 박차를 가한다.

도는 오는 21일부터 30일까지 큐알(QR)코드를 활용한 도민 설문조사를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 설문은 스마트폰 QR코드로 접속해 참여할 수 있으며, 516로 도로명에 대한 인식과 변경 찬반 여부, 기타 의견을 자유롭게 제출할 수 있다.

QR코드는 행정시 종합민원실 홍보 배너, 도·행정시 누리집, 전광판 등에 게시된다.

도는 이번 설문에 이어 다음 달에는 516로 주소 사용자를 대상으로 3주간 별도 의견 수렴을 거친 뒤 향후 추진 방향을 최종 결정할 방침이다. 앞서 권역별 도민 공감 토론회와 해당 주소를 사용하는 아라동·영천동 주민설명회를 개최한 바 있다.

이번 조사는 516로 도로명을 둘러싼 부정적 인식과 변경 요구가 이어진 데 따른 것이다.

지방도 제1131호선인 516로는 1961년 5월16일 군사정변 이후 박정희 대통령이 국토건설단을 투입해 확·포장 공사를 실시하며 개통했다. 도로 명칭 역시 이러한 시대적 배경이 반영돼 붙여졌다. 2009년에는 도로명 고시를 통해 공식 명칭인 ‘516로’가 부여됐다.

그동안 지역에서는 해당 도로명이 군부정권을 미화하는 의미를 담고 있고, ‘세계평화의 섬 제주’ 이미지와 부합하지 않는다는 비판이 꾸준히 제기돼왔다. 실제 2016년 박근혜 정부 국정농단 사태 당시에는 516로의 도로명비가 빨간 페인트로 훼손되는 등 명칭을 둘러싼 갈등이 표출되기도 했다.

반면 ‘부정적인 역사 의미도 알아야 한다’ ‘오랜 기간 도민들에게 익숙한 명칭을 바꿀 필요가 없다’ 면서 변경에 반대하는 목소리도 만만치 않다.

현행법상 도로명을 바꾸려면 도로명 주소 사용자 5분의1 이상이 신청해야 하며, 주소정보위원회의 심의를 거쳐 주소 사용자의 2분의1 이상 동의를 받아야 한다. 현재 516로 주소 사용자는 2000명 정도로 추정된다.

앞서 서귀포시가 2018년 실시한 516로 명칭 변경을 위한 주소 사용자 의견 수렴에서는 대상 주민 약 20명만이 참여해 논의가 중단된 바 있다.

박재관 제주도 건설주택국장은 “도민과 주소 사용자의 의견을 충분히 수렴한 뒤 516로 도로명 변경 여부를 결정하겠다”고 말했다.