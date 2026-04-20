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본문 요약

강원도는 오는 22일부터 11월 13일까지 '해양치유 및 요트체험 등 상품 할인 판매 기획전'을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 기획전은 강원관광재단에서 위탁 운영한다.

김동준 강원도 관광정책과장은 "동해안은 이제 단순히 여름철 피서지를 넘어 사계절 내내 액티비티와 치유 여행을 동시에 즐길 수 있는 해양관광 거점이 될 것"이라며 "이번 기획전이 소상공인 매출 증대에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원 동해에서 해양 레저 관광을 반값에?

입력 2026.04.20 12:20

  • 최승현 기자

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22일부터 해양치유·요트체험 등 할인 기획전

해양레저관광 상품 홍보 이미지. 강원도 제공

해양레저관광 상품 홍보 이미지. 강원도 제공

강원도는 오는 22일부터 11월 13일까지 ‘해양치유 및 요트체험 등 상품 할인 판매 기획전’을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 기획전은 해양레저 관광산업에 새로운 활력을 불어넣고 관광객들에게 치유와 힐링의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

여행 상품별 최대 50% 할인(1만5000원 한도) 혜택을 주는 ‘해양레저상품 할인권’은 22일부터 소진될 때까지 놀유니버스, 마이리얼트립 등 온라인 플랫폼을 통해 발급된다.

‘해양레저상품 할인권’은 강릉, 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양 등 동해안 6개 시·군의 제휴 상품 예약 시 사용할 수 있다.

주요 대상 상품은 온천, 스파, 해변 요가 클래스 등 해양치유를 비롯해 요트 투어, 서핑 강습, 수상 액티비티, 투어 패키지 등이다.

이번 기획전은 강원관광재단에서 위탁 운영한다.

김동준 강원도 관광정책과장은 “동해안은 이제 단순히 여름철 피서지를 넘어 사계절 내내 액티비티와 치유 여행을 동시에 즐길 수 있는 해양관광 거점이 될 것”이라며 “이번 기획전이 소상공인 매출 증대에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다”라고 말했다.

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