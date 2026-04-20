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북한이 미국 ·이스라엘과 전쟁 중인 이란을 보며 핵 보유가 체제 생존에 유리하다는 인식을 강화했을 것이란 분석이 나온다.

도널드 트럼프 1기 미국 행정부 시절 북한과 정상회담을 하던 당시만 해도 핵탄두 등에 대한 협상 여지가 있었지만 현재는 그 시점을 지났다고 더타임스는 전했다.

북한은 지난 2월 노동당 제9차 대회에서 "핵보유국 지위를 철저히 행사하겠다"라고 밝힌 바 있다.

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“북한, 이란 전쟁 보며 ‘핵 보유가 생존에 유리’ 인식 강화했을 것” 영국 더타임스 보도

입력 2026.04.20 12:21

수정 2026.04.20 12:36

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  • 최경윤 기자

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“핵 협상 여지 더 줄었다” 평가도

조선중앙통신은 20일 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 20일 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한이 미국 ·이스라엘과 전쟁 중인 이란을 보며 핵 보유가 체제 생존에 유리하다는 인식을 강화했을 것이란 분석이 나온다.

영국 일간 더타임스는 19일(현지시간) “핵무기는 세상에서 가장 광적인 정권에도 가장 합리적 선택일 수 있다”고 보도했다. 북한이 체제 유지가 목표일 경우 핵 억지력은 강할수록 유리하다고 판단하게 됐을 것이라는 취지다.

북한은 앞서 리비아 사례에서 핵무기 포기의 대가를 학습했다. 21세기 초 영국과 미국은 북한에 핵 개발 포기를 설득하며 리비아의 지도자 무아마르 카다피가 핵을 포기한 이후 리비아가 더욱 안전하고 발전된 국가가 됐다고 주장했다. 당시 북한 고위 외교관은 웃으며 “어떻게 되는지 지켜보자”라고 반응한 것으로 전해졌다.

결과적으로 카다피는 사살됐다. 그는 2011년 ‘아랍의 봄’ 민주화 운동 당시 서방의 공습 지원 속에 봉기가 확산하면서 축출됐고 이후 반정부군에 의해 숨졌다.

지난 2월에는 미국과 핵 개발을 둘러싼 줄다리기를 하던 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미·이스라엘의 공격에 폭사했다. 더타임스는 카다피와 하메네이의 죽음과 대비되는 김정은 북한 국무위원장의 생존은 가장 위험한 핵무기가 지도자를 보호할 수 있다는 암울한 교훈을 남긴다고 전했다.

김 위원장이 두 국가의 사례에서 참수 작전의 위험성을 인지하고 주변 지역에 전개되는 미군 병력을 더욱 경계하게 됐을 것이란 분석이 나온다. 이란 인근 아랍에미리트연합, 카타르 등 중동 국가에는 미군 기지가 있었다. 북한이 한반도에 미군 병력이 늘어나는 것을 막기 위해 향후 선제 타격에 나설 가능성이 커졌다고 더타임스는 전했다.

아울러 북한과의 핵 협상 여지는 더 줄었다는 평가가 나온다. 도널드 트럼프 1기 미국 행정부 시절 북한과 정상회담을 하던 당시만 해도 핵탄두 등에 대한 협상 여지가 있었지만 현재는 그 시점을 지났다고 더타임스는 전했다. 북한은 지난 2월 노동당 제9차 대회에서 “핵보유국 지위를 철저히 행사하겠다”라고 밝힌 바 있다.

‘핵 없으면 당한다’?···미 베네수 대통령 체포·압송에 ‘북한 비핵화’도 꼬인다

미국의 베네수엘라 공습과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포가 향후 북한의 행보에도 영향을 끼칠 수 있다는 관측이 4일 나온다. 핵무기를 보유하지 않은 베네수엘라가 공격당하는 것을 지켜본 김정은 북한 국무위원장이 핵무력 강화에 더 매진하면서 비핵화 협상의 동력 찾기가 난망해질 수 있다는 것이다. 북한 외무성 대변인은 이날 조선중앙통신 기자와의 문답...

https://www.khan.co.kr/article/202601041601001/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

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