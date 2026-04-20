[속보]CU 진주물류센터서 화물차가 집회 참가자 쳐···1명 숨지고 2명 다쳐

전국민주노동조합총연맹 산하 화물연대의 편의점지부 CU지회 집회 현장에서 화물차가 집회 참가자를 치는 사고가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.

20일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리의 CU 진주물류센터 후문 앞 이면도로에서 2.5톤 탑차가 조합원 3명과 충돌했다.

이 사고로 50대 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌고, 나머지 2명은 중경상을 입었다.

당시 노조는 지비에프(BGF)로지스를 상대로 직접 교섭을 요구하며 집회를 하면서 대체 차량 저지 운동 중이었다.

30대 가량의 탑차가 차례대로 출차하는 과정에서 일부 조합원들이 저지하면서 사고가 난 것으로 전해졌다. 탑차들은 경찰의 통제 하에서 출차하던 중인 것으로 알려졌다.

노조에 따르면 경찰이 물류센터 앞에서 연좌농성을 하던 화물연대 조합원 40명을 밀어내고 대체차량을 출차시키는 과정에서 화물차가 쓰러진 조합원을 밟은 채 운행했다. 당시 집회에는 경찰 4개 중대가 투입돼 있었다.

노조 관계자는 “경찰들의 안내를 받아 탑자들이 순서대로 나가는 과정에서 탑차가 중앙선을 넘어 집회 중이던 조합원들을 들이 받았다”고 말했다. 사고 차량은 이날 맨 마지막 출차 차량으로 전해졌다. 탑차들은 이전에도 경찰의 통제 아래 출차해 왔던 것으로 전해졌다.

현장에서는 경찰과 노조가 몸싸움을 벌이며 대치 중이다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

이번 사고는 지난달 10일 노란봉투법 시행 이후 원청과 하청의 직접 교섭 요구 과정에서 조합원이 처음으로 사망한 사건이다. 화물연대는 배송기사 처우 개선을 요구하며 이달 7일부터 무기한 총파업에 돌입했다.

화물연대 CU지회도 전국 25개 CU 물류센터 중 경기 안성, 화성, 전남 나주, 경남 진주 등 4개 주요 물류센터에서 파업 중이었다. 갈등의 핵심은 원청 사업자인 BGF리테일 교섭 참여다. 개정 노란봉투법은 사용자 범위를 확대하고 노동쟁의에 따른 손해배상 책임을 제한한 것이 주된 내용이다. 하청·특수고용 노동자까지 교섭권을 넓히는 동시에 파업에 따른 법적 부담을 완화해 전반적인 노동권을 강화한 것이 골자다.

화물연대 CU지회 소속 화물기사들은 BGF로지스 소속이 아니라 물류센터가 개별 계약한 운송사에 소속된 특수고용노동자다. 화물연대는 다단계 하청 구조에 따른 저운임과 원청의 관리 책임 부재를 문제로 들며 BGF로지스와 BGF리테일이 직접 교섭에 나서야 한다고 주장한다.

반면 BGF 측은 물류센터별로 개별 운송사와 위탁 계약을 맺고 있는 구조로, 직접적인 사용자 지위가 아니라는 입장을 고수하고 있다. 회사는 그간 진행해왔던 센터·운송사·기사 간 3자 협의를 통해 문제를 해결하겠다는 계획이다.