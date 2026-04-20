[속보]정동영 “공개자료 인용을 ‘정보 유출’로 모는 것 유감”···미 대북정보 공유 제한 관련

‘정보 유출로 내몬 주체’에 대해선 “모르겠다” 책임론에 대해선 “앞뒤가 맞지 않는다”

정동영 통일부 장관이 20일 미국이 북한 핵시설과 관련된 정 장관의 발언에 항의하며 대북정보 공유를 일부 중단한 것에 대해 “공개자료를 사용해서 정책을 설명한 것일 뿐, 그것을 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다”고 말했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 “제가 지난해 7월 14일 (통일부 장관)인사청문회 때도 구성을 언급했다. 그때 아무 말 없다가 9개월이 지나서 이 문제를 들고나온 저의가 의심스럽다”며 이같이 말했다.

정 장관은 ‘정보 유출로 몬 주체가 여권 관계자이냐, 미국 측이냐’는 질문에 “잘 모르겠다”고 답했다. 이번 논란은 여권 관계자의 관련 발언이 보도되면서 알려졌다. 정 장관은 ‘동맹파와 자주파의 갈등 아니냐’는 질문에는 “그렇게 생각하지 않는다”고 말했다.

정 장관은 ‘저의가 무엇이라고 생각하느냐’는 질문에 “짐작만 한다”며 즉답을 피했다. 정 장관은 또 “모든 것을 국익을 중심으로 판단해 주셨으면 한다”며 “중동전쟁으로 안보 환경이 엄중한 가운데 아무런 문제가 없는 한·미관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다”고 말했다.

정 장관은 자신에게 제기된 책임론에 대해 “공개된 정보를 바탕으로 정책을 설명한 것을 정보 유출로 몬 것이 문제이지, 책임을 이야기하는 건 앞뒤가 맞지 않는다고 생각한다”고 말했다. 송언석 국민의힘 원내 대표 등 야당 의원들은 정 장관을 경질해야 한다고 주장한 바 있다.

정 장관은 자신의 발언 근거가 공개된 정보라는 점을 재차 강조했다. 그는 “2016년 미국 과학국제안보연구소(ISIS)에서 발표한 원문에도 구성에 대한 언급이 있었고, 당시 많은 언론이 보도했다”며 “그 이후에도 전략국제연구센터(CSIS), 랜드연구소 등의 보고서가 있고, 국내·외 언론에 수십 차례 보도된 공개된 정보”라고 말했다. 그는 “이에 대한 확대 해석, 억지 비판을 자제해 달라”고 했다.

앞서 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한이 핵을 고도화하고 있다며 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변과 강선, 구성 3곳을 지목했다. 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 이외에 구성시를 추가로 언급한 것이다. 미국 측은 정 장관의 발언 근거가 미국 측이 제공한 정보라고 보고, 항의하는 차원에서 대북 인공위성 정보의 공유를 일부 중단한 것으로 전해졌다.