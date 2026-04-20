창간 80주년 경향신문

장동혁, 만남 상대 ‘비공개’ 하고선 “공화당 핵심 인사와 실질적 핫라인” 방미 성과 꼽아

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표는 20일 지난 8박10일간의 방미 성과와 관련해 "국민의힘이 미국과 대화를 시작할 길을 열었다"고 밝혔다.

장 대표는 "미국 측 여러 주요 인사들이 최근 이재명 대통령의 이스라엘 관련 발언에 대해서도 진위가 무엇인지 궁금해했다"며 " 위기 국면에서 양국 정부 소통이 잘 이뤄지지 않고 안보 협력에 어려움 겪는 상황에 대해 많은 미국 측 인사들이 깊은 우려를 표했다"고 말했다.

장 대표는 "우리 진출 기업들이 많은 어려움을 겪고 있는 비자 문제 해결을 강력하게 요청했고, 미 국무부 고위 관계자로부터 사소한 문제라도 있으면 즉각 연락해달라는 답변과 함께 긴밀한 소통을 통해 함께 문제를 풀어가기로 했다"며 "앞으로 국민의힘의 역할이 필요한 상황이 발생하면 제가 직접 미국과 소통하며 문제 해결에 앞장설 것"이라고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁, 만남 상대 ‘비공개’ 하고선 “공화당 핵심 인사와 실질적 핫라인” 방미 성과 꼽아

입력 2026.04.20 13:11

수정 2026.04.20 13:44

펼치기/접기

당내선 “2선 아닌 5선 후퇴해야”

국민의힘이 장동혁 대표가 사흘간 미국 체류 일정을 연장한 이후인 16일(현지시간)에 진행한 일정 관련 사진을 이날 출입기자단에 배포했다. 사진은 파일명에 16일이라고 밝힌 미국 국무부 차관보 면담 모습. 국민의힘 제공

국민의힘이 장동혁 대표가 사흘간 미국 체류 일정을 연장한 이후인 16일(현지시간)에 진행한 일정 관련 사진을 이날 출입기자단에 배포했다. 사진은 파일명에 16일이라고 밝힌 미국 국무부 차관보 면담 모습. 국민의힘 제공

장동혁 국민의힘 대표는 20일 지난 8박10일간의 방미 성과와 관련해 “국민의힘이 미국과 대화를 시작할 길을 열었다”고 밝혔다. 당내에선 “한·미 동맹으로 지방선거를 치르는 것도 아닌데 명분과 실리 모두에서 납득하기 어렵다”는 반응이 나온다.

장 대표는 이날 인천국제공항을 통해 귀국한 후 국회에서 기자간담회를 열고 “미국 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인 구축해 흔들리는 한·미 동맹을 지탱할 신뢰의 토대를 만들었다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “백악관, 국무부 등 미국 정부 주요 인사들을 만나 통상 협상 등 산적한 경제 현안에 대해 의견을 나누고 상호 협력을 지속해나갈 소통 창구도 열었다”며 “국민의힘이 미국과 진짜 소통을 통해 진짜 대책을 만들어나갈 것”이라고 밝혔다.

장 대표는 미국 측이 이재명 정부의 외교·안보 정책에 우려를 갖고 있다고 주장했다. 장 대표는 “미국 측 여러 주요 인사들이 최근 이재명 대통령의 이스라엘 관련 발언에 대해서도 진위가 무엇인지 궁금해했다”며 “(북한 핵·미사일과 같은) 위기 국면에서 양국 정부 소통이 잘 이뤄지지 않고 안보 협력에 어려움 겪는 상황에 대해 많은 미국 측 인사들이 깊은 우려를 표했다”고 말했다.

장 대표는 “우리 진출 기업들이 많은 어려움을 겪고 있는 비자 문제 해결을 강력하게 요청했고, 미 국무부 고위 관계자로부터 사소한 문제라도 있으면 즉각 연락해달라는 답변과 함께 긴밀한 소통을 통해 함께 문제를 풀어가기로 했다”며 “앞으로 국민의힘의 역할이 필요한 상황이 발생하면 제가 직접 미국과 소통하며 문제 해결에 앞장설 것”이라고 했다.

장 대표는 당초 계획보다 일정을 늘리고 만난 미국 측 인사가 누구인지에 대해선 “비공개를 전제로 했다”며 밝히지 않았다. 또 당내서 ‘화보 찍으러 갔냐’는 논란이 불거진 의회의사당 기념사진과 관련해선 “의회 공식 일정을 마치고 다음 일정을 기다리는 사이에 있었던 사진”이라며 “공식적으로 공개하지 않은 사진 한 장이 방미 성과 전체를 덮어버리는 일은 없었으면 한다”고 말했다.

장 대표는 당내 2선 후퇴 요구 등에 대해선 “저는 당원들이 선출한 대표”라며 “상황에 따라 필요한 거취는 제가 결정할 것”이라며 선을 그었다. 장 대표는 특히 자신을 향해 ‘돌아오면 거취 잘 고민하길 바란다’고 한 배현진 서울시당위원장을 겨냥해 “서울시당 공천과 관련해 여러 논란과 잡음이 있음에도 저는 그분 거취 얘기를 안 한다”며 “지금은 각자 역할을 하며 지방선거 승리를 위해 최선을 다해야 할 때”라고 했다.

한 수도권 의원은 통화에서 “누구를 만났는지 언론에 공개하기도 어렵다면 이 시국에 왜 미국을 갔는지 납득하기 어렵다”며 “지역에 ‘꼴도 보기 싫다’ ‘영국으로도 한 바퀴 돌리라’며 장 대표에 대한 분노가 넘친다. 2선도 아니고 5선은 후퇴해야 할 정도”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글