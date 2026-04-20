강원대 춘천캠퍼스 “2000원으로 즐기는 저녁 뷔페 운영”

강원대학교 춘천캠퍼스는 오는 23일부터 12월 10일까지 제1학생회관에서 ‘2026학년도 이천원의 저녁 뷔페’ 사업을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 고물가 시대 학업과 취업 준비로 분주한 재학생들의 식비 부담을 덜기 위해 마련했다.

강원대학교 총동창회는 이번 사업을 지원하기 위해 2100만 원을 쾌척했다.

‘이천원의 저녁 뷔페’는 오는 23일 첫 운영을 시작으로 방학 기간을 제외하고 12월까지 매월 1회씩 모두 7차례에 걸쳐 진행한다.

회당 춘천캠퍼스 재학생 250명을 대상으로 1인당 1만5000원 상당의 고품질 뷔페식을 2000원에 제공한다.

학생 부담금을 제외한 차액 1만3000원은 총동창회와 강원대학교발전기금재단에서 지원한다.

뷔페 식단은 한식과 양식이 조화롭게 어우러진 형태로 구성됐다.

주요 메뉴는 제육볶음, 큐브 함박, 찜닭을 비롯해 파스타, 잡채, 감자튀김, 샐러드와 디저트 등이다.

이용을 희망하는 학생은 매월 지정된 일자에 페이코(PAYCO) 앱을 통해 선착순으로 사전 예약과 결제를 하면 된다.

신흥주 강원대학교 총동창회장은 “선배들의 정성이 모인 2000여만 원의 기금이 치열한 일상을 보내는 후배들에게 작지만 따뜻한 위로와 든든한 힘이 되길 바란다”라며 “앞으로 후배들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 방안을 지속해서 마련하겠다”라고 말했다.

김대현 춘천교학처장은 “‘천원의 아침밥’ 사업 등과 연계해 학생들이 피부로 체감할 수 있는 맞춤형 복지 사업을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.