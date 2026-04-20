중동발 경제불안 직격탄···충남도, 8000억대 긴급 투입 ‘방어 총력’

충남도, 농어업 등 16개 사업 지원 세종시·IBK기업은행, 금리우대 협약

중동 정세 불안 장기화로 지역 경제 부담이 커지자 충남도와 세종시가 민생 안전과 기업 부담 완화를 위한 지원에 나섰다.

홍종완 충남도 행정부지사는 20일 도청에서 기자회견을 열고 “농어업·복지·건설·에너지 등 4대 분야 16개 사업에 총 8192억5000만원을 투입하겠다”고 밝혔다. 분야별로는 농·어업 519억원, 복지·의료 3121억원, 건설·에너지 3734억원, 중소기업·소상공인 818억5000만원이 각각 배정됐다.

농·어업 분야에서는 생산비 부담 완화에 집중한다. 어업용 면세유 가격 인상분의 최대 70%를 국비로 지원하고 농업용 면세유는 정부 지원 50%에 도비 20%를 추가해 동일 수준으로 보전한다. 무기질비료 가격 상승분 지원도 65억원에서 110억원으로 확대한다.

복지·의료 분야에서는 고유가 피해지원금 721억원을 기초수급자와 차상위·한부모 가구에 지급한다. 이와 함께 의료용 소모품 수급 불안 해소를 위해 지정기부금 2억원을 확보해 직접 구매에 나선다. 종량제 봉투 수급 차질에도 대비해 시군 간 재고를 공유하고 원료 부족 시 도내 석유화학사와 협력 체계를 구축했다.

건설·에너지 분야에서는 자재 수급난에 대응해 긴급 공사 구간에 필수 자재를 우선 투입한다. 또한 에너지 자원을 확보하기 위해 매립·소각되는 폐비닐을 화학적 재활용을 통해 원료화하는 ‘폐비닐 자원화 사업’을 전 시군에 확대한다. 서산에서는 3600억원 규모의 지속가능항공유(SAF) 생산 기술개발 사업이 추진된다.

중소기업과 소상공인을 위한 지원도 강화된다. 피해 기업에는 최대 1년 지방세 납부기한 연장과 징수 유예가 적용되며 오는 7월에는 수출 피해기업 20개사를 대상으로 해외 판로 개척 지원이 이뤄질 예정이다.

세종시도 같은 날 IBK기업은행과 ‘경영안정자금 협약대출 금리우대 프로그램’ 업무협약을 체결했다. 중동 위기로 인한 금융 부담을 줄이기 위한 조치다.

시에 따르면 총 550억원 규모의 중소기업 육성자금 중 280억원이 경영안정자금으로 운용 중이며 협약에 따라 신규 대출 기업은 최대 1.0%포인트 추가 금리 감면 혜택을 받는다. 이에 따라 기존 4~6% 수준의 대출금리는 최대 2% 미만까지 낮아질 것으로 전망된다.

지원 대상은 경영안정자금을 신규로 대출받는 지역 중소기업이며 협약 체결 이후 추천 기업부터 금리 우대가 적용된다.