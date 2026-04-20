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김동연 경기지사 20일 업무 복귀···도의회 찾아 추경 협조 요청

입력 2026.04.20 14:11

김동연 경기지사가 20일 김진경 경기도의회 의장을 만나 추경 협조를 요청하고 있다. 경기도 제공

김동연 경기지사가 20일 김진경 경기도의회 의장을 만나 추경 협조를 요청하고 있다. 경기도 제공

6월 지방선거 경선 참여로 직무가 정지됐던 김동연 경기지사가 20일 업무에 복귀했다. 한 달 만에 도정에 복귀한 김 지사는 첫 일정으로 도의회를 찾아 추가경정예산안 처리 협조를 요청했다.

경기도는 김 지사가 이날 경기도의회를 찾아 김진경 경기도의회 의장과 최종현 민주당 대표의원 면담을 진행했다고 밝혔다. 이 자리에서 김 지사는 복귀 인사와 함께 추가경정예산안 처리 협조를 당부한 것으로 전해졌다.

비공개로 진행된 면담에서 김 지사는 “어려운 민생경제 여건 속에서 편성한 이번 추경안을 경기도가 가장 신속하게 처리해 민생을 돌보고, 국민주권정부의 성공을 뒷받침할 수 있도록 하자”고 말했다.

도의회 방문 후 김 지사는 행정 1·2부지사와 기조실장 등 주요 실·국장들이 참석한 가운데 도정 현안을 점검했다.

김 지사는 추경 관련 보고를 받은 후 “정부가 신속하게 추경을 처리한 만큼 어려운 민생 지원에 경기도가 앞장설 수 있도록 고유가 피해지원금 지급 등에 차질 없도록 준비해 달라”고 밝혔다.

김 지사는 지난달 20일 민주당 도지사 후보 경선을 위해 예비후보로 등록하면서 직무가 정지됐으며, 지난 7일 경선에 탈락했다.

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