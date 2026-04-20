김동연 경기지사 20일 업무 복귀···도의회 찾아 추경 협조 요청

6월 지방선거 경선 참여로 직무가 정지됐던 김동연 경기지사가 20일 업무에 복귀했다. 한 달 만에 도정에 복귀한 김 지사는 첫 일정으로 도의회를 찾아 추가경정예산안 처리 협조를 요청했다.

경기도는 김 지사가 이날 경기도의회를 찾아 김진경 경기도의회 의장과 최종현 민주당 대표의원 면담을 진행했다고 밝혔다. 이 자리에서 김 지사는 복귀 인사와 함께 추가경정예산안 처리 협조를 당부한 것으로 전해졌다.

비공개로 진행된 면담에서 김 지사는 “어려운 민생경제 여건 속에서 편성한 이번 추경안을 경기도가 가장 신속하게 처리해 민생을 돌보고, 국민주권정부의 성공을 뒷받침할 수 있도록 하자”고 말했다.

도의회 방문 후 김 지사는 행정 1·2부지사와 기조실장 등 주요 실·국장들이 참석한 가운데 도정 현안을 점검했다.

김 지사는 추경 관련 보고를 받은 후 “정부가 신속하게 추경을 처리한 만큼 어려운 민생 지원에 경기도가 앞장설 수 있도록 고유가 피해지원금 지급 등에 차질 없도록 준비해 달라”고 밝혔다.

김 지사는 지난달 20일 민주당 도지사 후보 경선을 위해 예비후보로 등록하면서 직무가 정지됐으며, 지난 7일 경선에 탈락했다.