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본문 요약

"생계를 위한 일자리를 구하는 것을 넘어, 나와 같은 사고가 반복되지 않도록 현장을 지키는 안전관리 전문가가 되겠다".

금융업계 은퇴 후 인생 2막을 위해 제조업체에서 일하다 기계 조작 미숙으로 손가락을 잃은 A씨는 20일 경기 파주 대한상공회의소 경기인력개발원에서 열린 전기기능사 교육 과정 입학식에서 이같이 말했다.

대한상의는 근로복지공단과 함께 A씨처럼 산업 재해를 겪은 노동자를 대상으로 전기기능사 자격 취득을 지원하고 있다.

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“밀착 지원으로 새출발 지원”…상의, 산재 노동자 전기기능사 교육 입학식 개최

입력 2026.04.20 14:18

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

올해부터 응시료 지원

상의 “올해 200명으로 확대”

전기기능사 교육생이 20일 경기 파주 대한상공회의소 경기인력개발원에서 실습하고 있다. 대한상의 제공

전기기능사 교육생이 20일 경기 파주 대한상공회의소 경기인력개발원에서 실습하고 있다. 대한상의 제공

“생계를 위한 일자리를 구하는 것을 넘어, 나와 같은 사고가 반복되지 않도록 현장을 지키는 안전관리 전문가가 되겠다”.

금융업계 은퇴 후 인생 2막을 위해 제조업체에서 일하다 기계 조작 미숙으로 손가락을 잃은 A씨(63)는 20일 경기 파주 대한상공회의소 경기인력개발원에서 열린 전기기능사 교육 과정 입학식에서 이같이 말했다.

대한상의는 근로복지공단과 함께 A씨처럼 산업 재해를 겪은 노동자를 대상으로 전기기능사 자격 취득을 지원하고 있다. 이날은 파주를 비롯해 부산, 인천, 광주, 천안 인력개발원에서 입학식이 열렸다.

대한상의 전기기능사 교육 과정은 산재 노동자의 특수한 상황을 고려해 밀착형으로 교육이 진행된다. 우선 교육 초기부터 지도 교수를 배정한다. 일대일 심층 상담을 통해 수강생의 신체적 조건과 이전 경력 등을 분석해 최적의 직무 방향을 설정한다.

또 이날 입학한 수강생부터는 전기기능사 자격 취득에 필요한 응시료(필기·실기 각 1회)를 전액 지원한다. 교육이 끝난 뒤에도 실습 장비를 계속 사용할 수 있게 개방하고, 지도 교수진에 기술 지도를 지속해서 받을 수 있게 사후 관리 체계도 구축했다.

대한상의는 수료생의 합격률도 높다고 설명했다. 지난해 수료생의 전기기능사 필기 합격률은 78.5%로 전국 평균(36.2%)보다 2배가량 높았다. 실기 합격률도 78.8%로 전국 평균(72.6%)을 웃돌았다. 높은 합격률과 촘촘한 지원으로 입소문이 나며 2024년 20명으로 시작한 교육 인원은 지난해 168명으로 대폭 늘었다. 대한상의는 올해 교육 인원 규모를 200명으로 확대할 계획이다.

교육 과정 참여를 원하는 산재 노동자는 근로복지공단 홈페이지(www.comwel.or.kr)를 통해 신청하면 된다. 이창형 대한상의 인력개발사업단 훈련취업지원팀장은 “우수한 인프라와 인적 자원을 활용해 산재 노동자들의 삶을 재건하는 동반자가 되고자 한다”며 “앞으로 보다 많은 이들이 현장에 복귀할 수 있도록 특화된 교육 프로그램을 지속적으로 개발해 나가겠다”고 밝혔다.

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