뉴턴의 사과나무가 세종에?···국립세종수목원, 과학·식물 결합 체험 ‘눈길’

과학의 날 맞아 특별 프로그램 운영 강연·체험·포토존 등 다채

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 과학의 날을 맞아 오는 21일부터 다음달 5일까지 국립세종수목원에서 식물과 기초과학을 결합한 특별 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 수목원이 보유한 식물 유전자원과 과학 콘텐츠를 접목해 관람객들이 자연 속에서 과학을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 기획됐다.

행사의 중심 공간인 후계목정원에는 정이품송 소나무와 용문사 은행나무 등 역사성과 상징성을 지닌 나무들의 유전자원이 보존돼 있다. 특히 뉴턴의 사과나무를 활용한 프로그램이 마련돼 관심을 끈다.

강연 프로그램도 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘범준에 물리다’를 운영하는 성균관대 물리학과 김범준 교수가 ‘관계의 물리학’을 주제로 강연에 나선다. 김 교수는 저서 ‘내가 누구인지 뉴턴에게 물었다’를 바탕으로 중력 발견 과정과 학문적 성취를 풀어내고 질의응답과 사인회, 포토타임도 진행할 예정이다.

이어 한국표준과학연구원 황인용 실장이 ‘뉴턴의 사과나무 유래와 양자컴퓨터’를 주제로 강연을 이어간다.

이와 함께 ‘유레카’ 포토존과 QR 퀴즈 등 참여형 프로그램도 운영되며 참가자에게는 선착순으로 기념품이 제공된다. 세부 일정과 프로그램 정보는 국립세종수목원 누리집에서 확인할 수 있다.