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본문 요약

인구감소지역 주민에게 월 15만원을 지급하는 농어촌 기본소득 시범사업 지역이 오는 7월부터 5곳 더 늘어난다.

농림축산식품부는 농어촌 기본소득 시범사업에 참여할 군 5곳을 추가로 선정하기 위해 20일부터 다음달 7일까지 신청을 받는다고 20일 밝혔다.

인구감소 지역으로 지정된 69개 군 가운데 이미 시범사업이 진행 중인 10개 군을 제외한 59개 군이 신청 대상이다.

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‘월 15만원’ 농어촌 기본소득, 하반기 5곳 더 늘린다

입력 2026.04.20 14:43

충남 청양군 청남면 주민들이 지난 2월13일 청남면사무소를 찾아 농어촌 기본소득을 신청하고 있다. 강정의 기자

충남 청양군 청남면 주민들이 지난 2월13일 청남면사무소를 찾아 농어촌 기본소득을 신청하고 있다. 강정의 기자

인구감소지역 주민에게 월 15만원을 지급하는 농어촌 기본소득 시범사업 지역이 오는 7월부터 5곳 더 늘어난다.

농림축산식품부는 농어촌 기본소득 시범사업에 참여할 군 5곳을 추가로 선정하기 위해 20일부터 다음달 7일까지 신청을 받는다고 20일 밝혔다.

인구감소 지역으로 지정된 69개 군 가운데 이미 시범사업이 진행 중인 10개 군을 제외한 59개 군이 신청 대상이다. 선정된 군은 국비 범위 6개월간 약 19만6000명을 상대로 총 706억원 국비를 지원받을 수 있다.

농어촌 기본소득 시범사업은 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 인구감소 지역 주민에게 매달 15만원을 지역사랑상품권으로 지급해 지역 내 소비를 유도하는 사업이다.

시범사업 지역으로 지정된 경기 연천, 강원 정선, 충북 옥천, 충남 청양, 전북 순창·장수, 전남 곡성·신안, 경북 영양, 경남 남해 등 10개 군은 지난 2월 말부터 지급을 시작했다.

이번에 추가로 선정되는 군은 주민등록을 두고 실제 거주 중인 주민에게 오는 7월부터 1인당 월 15만원의 기본소득을 지역사랑상품권 형태로 지급하게 된다.

농식품부는 5월 중순쯤 대상 지역을 최종 선정할 예정이다.

송미령 농식품부 장관은 “농어촌 기본소득 시범사업은 시행 초기부터 인구 유입과 지역 상권 회복 등 효과가 나타나고 있다”며 “추가 대상 지역을 신속히 선정해 성과가 확산할 수 있게 하겠다”고 말했다.

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