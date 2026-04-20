자리잡는 주주환원? 코스피·코스닥 배당액 ‘역대 최고’, 배당성향 40% 육박

지난해 코스피·코스닥 상장사의 배당액과 배당성향이 크게 개선된 것으로 나타났다. 코스피·코스닥 배당총액은 각각 35조원, 3조원으로 역대 최대치를 기록했고, 두 시장 모두 배당성향은 40%에 육박했다. 코스피·코스닥 모두 배당이 크게 늘면서 주주환원 움직임이 자리를 잡고 있다는 평가가 나온다.

한국거래소가 20일 발표한 ‘유가증권시장·코스닥시장 12월 결산 현금배당 법인 배당현황’을 보면, 지난해 코스피 결산법인의 총 배당금은 35조542억원으로 지난 2020년(33조2000억원) 이후 5년만에 역대 최고치를 경신했다. 배당법인(566사)은 전년대비 1개사 늘었지만, 법인당 평균 배당액은 619억원으로 전년(537억원)보다 82억원 늘었다.

회사가 벌어들인 이익 중에서 얼마를 주주에게 배당으로 나눠줬는지 보여주는 ‘배당성향’은 39.83%로 전년보다 5.09%포인트 늘어났다. 회사가 100억원을 벌었다면 40억원을 주주에게 나눠준 셈이다. 역대 최대치인 지난 2019년(41.25%) 이후 6년만에 가장 높은 수준이다.

보통주 평균 시가배당률은 2.63%로 2022년 이후 3년만에 국고채 수익률(1년물 평균, 2.43%)을 앞질렀다. 전년엔 배당법인 평균 주가상승률이 -5.09%로 역주행했지만, 지난해엔 32.9%로 크게 높아졌다. 안전자산인 채권보다 가격상승과 배당수익도 뒤쳐졌지만 지난해엔 대체로 주주환원이 늘고 국고채 금리도 하락하면서 채권 대비 주식의 상대적인 매력도가 높아진 셈이다.

삼성전자를 포함한 고배당 공시법인(255사)의 경우 총 배당액은 22조7372억원으로 전체 배당액의 64.9%를 차지하고, 배당성향이 51.6%로 전체 평균보다 11.77%포인트 높았다.

중소기업과 벤처기업이 모인 코스닥시장도 배당이 크게 늘었다. 배당법인은 전년 대비 8.8% 늘어난 666사, 총 배당액은 34.8% 늘어난 3조1176억원으로 집계돼 배당법인 수와 배당액 모두 역대 최대치를 기록했다. 법인당 평균 배당금도 46억8000만원으로 집계돼 최근 5년 중 가장 높았다.

배당성향도 37.4%로 한국거래소가 집계를 시작한 2012년 이후 역대 최대치를 기록했고, 평균 시가배당률도 2.637%로 4년만에 국고채 수익률을 상회했다.

한국거래소는 “기업이익의 주주환원을 위한 상장법인의 적극적인 배당정책이 정착되고 있는 것으로 판단된다”고 밝혔다.