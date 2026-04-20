창간 80주년 경향신문

자리잡는 주주환원? 코스피·코스닥 배당액 ‘역대 최고’, 배당성향 40% 육박

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 코스피·코스닥 상장사의 배당액과 배당성향이 크게 개선된 것으로 나타났다.

코스피·코스닥 배당총액은 각각 35조원, 3조원으로 역대 최대치를 기록했고, 두 시장 모두 배당성향은 40%에 육박했다.

코스피·코스닥 모두 배당이 크게 늘면서 주주환원 움직임이 자리를 잡고 있다는 평가가 나온다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

자리잡는 주주환원? 코스피·코스닥 배당액 ‘역대 최고’, 배당성향 40% 육박

입력 2026.04.20 14:46

수정 2026.04.20 14:48

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스피가 상승 출발한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피가 상승 출발한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지난해 코스피·코스닥 상장사의 배당액과 배당성향이 크게 개선된 것으로 나타났다. 코스피·코스닥 배당총액은 각각 35조원, 3조원으로 역대 최대치를 기록했고, 두 시장 모두 배당성향은 40%에 육박했다. 코스피·코스닥 모두 배당이 크게 늘면서 주주환원 움직임이 자리를 잡고 있다는 평가가 나온다.

한국거래소가 20일 발표한 ‘유가증권시장·코스닥시장 12월 결산 현금배당 법인 배당현황’을 보면, 지난해 코스피 결산법인의 총 배당금은 35조542억원으로 지난 2020년(33조2000억원) 이후 5년만에 역대 최고치를 경신했다. 배당법인(566사)은 전년대비 1개사 늘었지만, 법인당 평균 배당액은 619억원으로 전년(537억원)보다 82억원 늘었다.

회사가 벌어들인 이익 중에서 얼마를 주주에게 배당으로 나눠줬는지 보여주는 ‘배당성향’은 39.83%로 전년보다 5.09%포인트 늘어났다. 회사가 100억원을 벌었다면 40억원을 주주에게 나눠준 셈이다. 역대 최대치인 지난 2019년(41.25%) 이후 6년만에 가장 높은 수준이다.

보통주 평균 시가배당률은 2.63%로 2022년 이후 3년만에 국고채 수익률(1년물 평균, 2.43%)을 앞질렀다. 전년엔 배당법인 평균 주가상승률이 -5.09%로 역주행했지만, 지난해엔 32.9%로 크게 높아졌다. 안전자산인 채권보다 가격상승과 배당수익도 뒤쳐졌지만 지난해엔 대체로 주주환원이 늘고 국고채 금리도 하락하면서 채권 대비 주식의 상대적인 매력도가 높아진 셈이다.

삼성전자를 포함한 고배당 공시법인(255사)의 경우 총 배당액은 22조7372억원으로 전체 배당액의 64.9%를 차지하고, 배당성향이 51.6%로 전체 평균보다 11.77%포인트 높았다.

중소기업과 벤처기업이 모인 코스닥시장도 배당이 크게 늘었다. 배당법인은 전년 대비 8.8% 늘어난 666사, 총 배당액은 34.8% 늘어난 3조1176억원으로 집계돼 배당법인 수와 배당액 모두 역대 최대치를 기록했다. 법인당 평균 배당금도 46억8000만원으로 집계돼 최근 5년 중 가장 높았다.

배당성향도 37.4%로 한국거래소가 집계를 시작한 2012년 이후 역대 최대치를 기록했고, 평균 시가배당률도 2.637%로 4년만에 국고채 수익률을 상회했다.

한국거래소는 “기업이익의 주주환원을 위한 상장법인의 적극적인 배당정책이 정착되고 있는 것으로 판단된다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글