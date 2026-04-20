‘근무성적 평가 결과 통지·S등급 명단 공개’ 의무화···공무원 성과평가 개선 추진

정부가 공무원 근무성적 평가의 공정성을 높이기 위해 평가 결과를 당사자에게 직접 통지하고, 각 기관별 최상위등급 대상자 명단을 공개한다.

인사혁신처와 행정안전부는 공무원의 실질적인 업무 기여가 보다 공정하게 반영될 수 있도록 성과관리 제도 전반을 개선한다고 20일 밝혔다.

인사처에 따르면 모든 기관이 공무원들의 근무성적평정 결과를 평가 대상자 본인에게 반드시 통지하도록 공무원 성과평가 등에 관한 규정이 개정된다. 그간 일부 기관에서는 ‘본인이 요청하는 경우’에 제한적으로 평가 결과를 공개해 평가 대상자가 자신의 평가 결과를 제때 확인하지 못하는 경우가 있었다.

행안부는 “평가 대상자가 자신의 평가 결과를 정확히 확인하고, 평가 결과에 대한 이의신청 등 권리구제 절차도 실질적으로 가능해질 수 있게 하는 조치”라고 설명했다.

또 현재 기관마다 자율적으로 공개하고 있는 성과급 최상위등급(S등급) 대상자 명단도 전체 직원 공개를 의무화해 성과정보에 대한 투명성을 높인다.

평가 정확성을 높이기 위해 수시 평가체계를 구축한다. 개인의 노력과 기여를 수시로 기록·관리하는 디지털 상시 성과 관리 기능을 하반기부터 도입한다. 평가 대상자가 단독 수행한 업무뿐 아니라 공동과제 지원실적도 평가에 반영될 수 있도록 하고, 협업 능력도 평가에 반영될 수 있게 개선할 방침이다.

보고문화도 개선한다. 누가 어떤 업무를 수행했는지 분명히 드러나도록 사전에 업무분장을 구체적으로 작성하도록 했다. 또 주요 보고서에 공동작성자를 표기하고, 주요 회의와 보고에 실무담당자들의 참여를 확대한다.

최동석 인사처장은 “평가 결과를 투명하게 확인할 수 있도록 하는 것은 공정한 인사행정의 출발점”이라며 “묵묵히 업무를 수행해 온 공무원의 실질적인 기여가 정당하게 인정받을 수 있도록 평가체계를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.