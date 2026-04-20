소유권 분쟁에 닫혔던 전주 자임추모공원, 3개월 만에 다시 열렸다

전주시, 조례 개정·중재 끝에 일부 정상화

소유권 분쟁으로 문을 닫아걸며 유가족들의 거센 반발을 불러온 전북 전주 자임추모공원이 3개월 만에 재개방됐다. 업체 간 이권 다툼에 고인과 유족의 슬픔이 볼모로 잡혔던 사태는 일단락 국면에 접어들었지만 법적 분쟁의 불씨는 여전히 남아 있다.

전주시는 재단법인 자임과 유한회사 영취산 간 갈등으로 중단됐던 자임추모공원을 20일부터 정상 운영한다고 밝혔다.

이 시설은 지난해 6월 시작된 운영권 분쟁의 여파로 올해 1월 봉안당 운영이 전면 중단됐다. 돌연한 폐쇄로 추모 공간을 잃은 유족들은 영하의 추위 속에서도 상여 행진과 집회를 이어가며 “시가 개입해 시민의 추모권을 보장하라”고 요구했다.

사태가 장기화하자 전주시는 피해유가족협의회와 분쟁 당사자를 상대로 간담회를 이어가며 중재안을 마련했다. 사설 장사시설의 일방적 폐쇄를 제한하는 방향으로 관련 조례를 개정하는 등 행정력을 집중해 운영 정상화의 법적·제도적 근거도 확보했다.

전주시는 재개방에 맞춰 유골함 관리 상태를 전수 점검하고 전담 인력을 배치해 이용 불편을 최소화할 계획이다. 장사시설 관리·감독 체계도 보완해 유사 사태 재발을 차단하겠다는 방침이다.

다만 이번 운영 재개는 올해 상반기 중 나올 것으로 보이는 관련 소송 결과 전까지의 ‘임시 정상화’ 성격이 짙다. 전주시는 향후 판결 내용을 토대로 유족 보호를 최우선에 둔 후속 조치를 마련한다는 계획이다.

그간 해당 시설은 운영 주체 간 갈등으로 개방과 폐쇄가 반복되며 유족들에게 불안을 안겼다. 전주시는 이번에는 시·유족·업체 간 ‘3자 협의’를 통해 재발 방지 조정안을 구체화한 만큼 재차 운영 중단 가능성은 작다고 보고 있지만 사법 판단에 따라 상황이 다시 요동칠 여지도 남아 있다.

김현옥 전주시 복지환경국장은 “유족들이 더 이상 불안을 겪지 않고 안심하고 추모할 수 있도록 행정적 지원과 제도 개선을 지속하겠다”며 “공공성이 강한 장사시설이 사적 분쟁으로 멈추는 일이 없도록 관리·감독을 강화하겠다”고 말했다.

유족 측은 일단 환영의 뜻을 밝히면서도 신중한 태도를 보였다. 한 유족 관계자는 “전주시의 실효적인 대책 마련은 환영한다”면서도 “아직 법적 분쟁 등 넘어야 할 과제가 적지 않다”고 말했다.