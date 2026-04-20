이란군 “무인기로 미 군함 보복 타격” 주장···후티 반군, 홍해 봉쇄 가능성 재언급

이란군이 자국 선박 나포에 대한 보복으로 미군 군함에 무인기(드론) 공격을 감행했다고 주장했다. 호르무즈 해협 봉쇄와 미국과 이란 간 직접적인 무력 충돌 조짐이 보이면서 2차 종전협상을 앞둔 양측 갈등이 심화하고 있다.

이란 반관영 타스님통신은 19일(현지시간) 이란군이 오만해에서 발생한 미군의 이란 상선 나포에 대응해 일부 미군 함정을 드론으로 타격했다고 보도했다. 이란 정규군과 혁명수비대(IRGC)를 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙사령부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 이날 성명을 통해 “미국이 해적 행위와 공격을 이어가면 군사적 대응도 멈추지 않을 것”이라고 경고했다.

다만 이란 측의 드론 공격 주장에 대해 미군이 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있어, 실제 타격 여부나 피해 규모는 확인되지 않았다. 일각에서는 이번 보도가 이란 내부 결집을 위한 선전전일 가능성도 제기하고 있다. 앞서 하탐 알안비야 측은 미국이 이란 화물선 투스카호에 발포해 휴전 합의를 위반했다며 조만간 가시적인 보복에 나설 것을 예고한 바 있다.

이 가운데 이란 강경파들은 종전 협상 핵심 쟁점인 호르무즈 해협 통제권을 절대 양보할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.

에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책 위원장은 이날 BBC방송 인터뷰에서 호르무즈 해협 통행권은 “우리의 양도할 수 없는 권리”라며 “선박의 해협 통과 허가권은 이란이 결정하게 될 것”이라고 밝혔다. 그는 최고지도자의 권한을 규정한 헌법 제110조에 기반해 환경과 해상안전, 국가안보를 명분으로 한 해협 통제 법안이 이미 의회에 제출됐으며, 군이 법을 시행할 것이라고 덧붙였다. 호르무즈 해협이 언제 다시 열릴지는 “적들이 악용할 수 없을 때 안전과 보안이 확보되면” 재개방하겠다고 말했다.

다만 그는 최근 제기된 이란 고위층 내분설을 일축하면서 “국가 안보에 온건파 접근이라거나 강경파 접근이라는 것은 없다”고 답했다.

친이란 예멘 반군 후티는 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성을 또다시 거론하며 미국을 추가로 압박하고 있다.

후티 간부 후세인 알에지는 이날 “사나(예멘 반군이 스스로 부르는 정부)가 바브엘만데브를 봉쇄하기로 한다면 그 누구도 다시는 열 수 없을 것”이라고 밝혔다.

이란 최고지도자의 국제문제 수석고문인 알리 아크바르 벨라야티는 엑스에 “호르무즈와 바브엘만데브는 물론 전략적 파트너들이 안보를 보장하는 믈라카 해협까지 우리 측 손에 있다”며 “어떤 허튼짓도 연쇄적인 보복 반응을 낳게 될 것”이라고 주장했다. 믈라카 해협은 이슬람 국가인 말레이시아와 인도네시아 사이에 있는 곳으로, 해당 발언은 이란이 우방국과의 공조를 통해 전 세계 주요 해상 요충지를 동시다발적으로 압박할 수 있다는 점을 시사한 것으로 풀이된다.