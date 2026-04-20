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정청래 “광역단체장 예비후보된 현역 의원들 29일 일괄사퇴”…부산 북갑·울산 남갑 모두 재보궐

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본문 요약

6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당 광역단체장 예비후보로 선출된 국회의원들이 오는 29일 의원직을 일괄 사퇴한다.

정청래 민주당 대표는 이날 충남 보령시 대천항수산시장에서 기자들과 만나 "민주당 광역단체장 예비후보로 당선된 현역 국회의원들은 29일날 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정"이라고 밝혔다.

정 대표는 "이번주 목요일 오전 11시에 민주당 소속 광역단체장 후보들 전체 모임과 출정식이 있다"며 "일각에서 꼼수로 국회의원을 사퇴하지 않고 재보궐 선거를 없애려고 하는 게 아니냐는 의심이 있었는데, 그것은 의심일 뿐"이라고 말했다.

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정청래 “광역단체장 예비후보된 현역 의원들 29일 일괄사퇴”…부산 북갑·울산 남갑 모두 재보궐

입력 2026.04.20 14:52

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 20일 충남 보령시 대천항수산시장을 방문해 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 20일 충남 보령시 대천항수산시장을 방문해 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당 광역단체장 예비후보로 선출된 국회의원들이 오는 29일 의원직을 일괄 사퇴한다. 보수세가 강한 부산 북갑과 남갑에도 재보궐 선거가 열릴 예정이다.

정청래 민주당 대표는 이날 충남 보령시 대천항수산시장에서 기자들과 만나 “민주당 광역단체장 예비후보로 당선된 현역 국회의원들은 29일날 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정”이라고 밝혔다.

정 대표는 “이번주 목요일 오전 11시에 민주당 소속 광역단체장 후보들 전체 모임과 출정식이 있다”며 “일각에서 꼼수로 국회의원을 사퇴하지 않고 재보궐 선거를 없애려고 하는 게 아니냐는 의심이 있었는데, 그것은 의심일 뿐”이라고 말했다.

이번 지방선거 때 국회의원 재보궐선거가 치러지기 위해서는 오는 30일까지 공석인 지역구가 확정돼야 한다. 일각에서는 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원 지역구인 부산 북갑이나 울산시장 후보가 된 김상욱 의원 지역구인 울산 남갑 등 민주당 지지세가 약한 지역은 전략적으로 의원직 사퇴를 뒤늦게 해 이번 지방선거에서 재보선을 안 치르게 되는 것 아니냐는 추측이 나오기도 했다.

정 대표는 “민주당은 정직하게, 있는 그대로 솔직하게 국민에게 다가갈 것”이라며 “그게 국민이 원하는 거로 생각한다”고 말했다.

그는 “국회의원 재보궐 공천은 이번주부터 하나씩 발표할 것”이라며 “전략공천관리위원회에서 심사 후 최고위원회의에서 의결하고, 당무위 의결을 거쳐야 하는 절차가 있다. 절차에 맞게 할 것”이라고 말했다.

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