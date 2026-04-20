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고급주택만 노렸다···3년간 수도권 누비며 5억 턴 50대 절도범 구속

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본문 요약

수도권의 고급주택만 노려 절도 행각을 벌여 3년간 5억원 이상의 금품을 훔친 절도범이 체포됐다.

경찰은 A씨의 범행을 도운 B씨도 특수절도 혐의로 입건해 조사 중이다.

A씨는 2022년 9월부터 최근까지 용인과 광주, 성남, 의왕, 과천, 양평, 이천 지역의 고급주택 등에 몰래 침입해 30여차례에 걸쳐 5억원 이상의 금품을 훔친 혐의를 받고 있다.

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고급주택만 노렸다···3년간 수도권 누비며 5억 턴 50대 절도범 구속

입력 2026.04.20 14:55

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

용인동부경찰서. 경기남부경찰청 제공

용인동부경찰서. 경기남부경찰청 제공

수도권의 고급주택만 노려 절도 행각을 벌여 3년간 5억원 이상의 금품을 훔친 절도범이 체포됐다.

경기 용인동부경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(상습절도) 혐의로 A씨(50대)를 구속해 조사 중이라고 20일 밝혔다. 경찰은 A씨의 범행을 도운 B씨도 특수절도 혐의로 입건해 조사 중이다.

A씨는 2022년 9월부터 최근까지 용인과 광주, 성남, 의왕, 과천, 양평, 이천 지역의 고급주택 등에 몰래 침입해 30여차례에 걸쳐 5억원 이상의 금품을 훔친 혐의를 받고 있다.

그는 범행 대상을 정할 때 반드시 인근에 야산이 있는 곳을 타깃으로 삼았던 것으로 조사됐다. 도심과 달리 CCTV가 거의 없다는 점을 노린 것이다. 이 때문에 침입부터 도주까지 A씨의 모습은 CCTV에 거의 포착되지 않았던 것으로 파악됐다.

A씨는 B씨의 차에 타고 등산로에 내린 뒤 산을 넘어 범행 대상에 접근했다. 이후 복면을 쓴 채 가스 배관을 타고 안으로 침입했다. 침입 직후에는 발자국을 숨기기 위해 덧신을 신어 흔적을 없애기도 했다.

범행을 마치고 나서는 다시 산을 올라 등산복으로 갈아입었다. 등산객으로 위장한 A씨는 처음 접근했던 등산로가 아니라 아예 다른 장소에서 B씨와 만나 차를 타고 도주했다.

그러나 A씨의 주도면밀한 범행도 결국 꼬리가 잡혔다. 관내에서 사건이 잇따르자 경찰은 지난달 12일 19명 규모의 전담팀을 편성해 수사에 착수했다. 경찰은 사건 현장 일대의 CCTV 900여대의 영상을 분석하는 등 추적 끝에 용의자를 A씨로 특정하고, 지난 16일 충북에서 A씨를 붙잡았다.

A씨를 체포한 경찰은 강도높은 조사 끝에 용인 지역 외에서도 A씨가 추가 범행을 저질렀다는 사실을 밝혀냈다.

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