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본문 요약

불가리아 총선에서 친러시아 성향의 루멘 라데프 전 불가리아 대통령이 이끄는 중도 정당 진보불가리아당이 제1당에 오를 것으로 보인다.

로센 젤랴스코프 불가리아 총리는 11일 야당이 제출한 정부 불신임안 의회 표결 직전 사임하겠다고 밝혔다.

그는 "모든 연령과 민족·종교의 사람들이 사임을 요구하고 있다"라며 "... 올해에만 세 번째 치러진 불가리아 총선에서 반부패를 앞세운 신생 중도당이 승리할 것으로 전망된다. 이번 총선 결과 유럽연합 최빈국인 불가리아가 정치적 교착 상태에서 벗어날 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 불가리아의 신생 중도 정당 '우리는 변화를 계속한다'가 14일 총선에서 26% 득...

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불가리아 총선서 라데프 전 대통령 ‘친러 정당’ 승리 유력

입력 2026.04.20 14:58

수정 2026.04.20 15:05

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  • 최경윤 기자

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19일(현지시간) 불가리아 총선 투표가 종료된 이후 신생 정당 진보불가리아당 대표인 루멘 라데프 전 불가리아 대통령이 취재진과 만나고 있다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 불가리아 총선 투표가 종료된 이후 신생 정당 진보불가리아당 대표인 루멘 라데프 전 불가리아 대통령이 취재진과 만나고 있다. AP연합뉴스

불가리아 총선에서 친러시아 성향의 루멘 라데프 전 불가리아 대통령이 이끄는 중도 정당 진보불가리아당이 제1당에 오를 것으로 보인다.

20일(현지시간) 불가리아 중앙선거관리위원회에 따르면 전날 실시된 불가리아 총선 중간개표 결과 진보불가리아당이 개표율 60% 기준 44.6%를 득표해 의회 240석 중 과반인 최소 132석을 확보할 것으로 예상된다. 자유주의 성향의 변화지속당·민주불가리아당 연합이 15%, 중도우파 성향의 유럽발전시민당이 13%로 뒤따랐다.

로이터통신은 이번 결과를 “한 세대 만에 단일 정당이 거둔 가장 강력한 승리”라고 평가했다.

라데프 전 대통령은 승리 연설에서 “유권자들은 기존 정당의 오만과 안일함을 거부했다”라며 “신뢰에 감사드린다”라고 말했다. 이어 “강한 유럽 속의 강한 불가리아를 만들겠다”라며 유럽의 안보 구조 재편과 산업 경쟁력 회복에 이바지하겠다고 밝혔다.

그는 “연립정부 구성을 위한 파트너를 찾겠다”라며 연정 구성 가능성도 배제하지 않았다. 불가리아는 현재 집권 다수당이 없어 어떠한 정당도 단독 과반이 어려운 구조다.

이번 총선은 지난해 12월 정부의 사회보장 분담금 인상안으로 촉발된 반정부 시위를 계기로 치러졌다. 로센 젤랴스코프 당시 불가리아 총리가 사임한 이후 라데프 당시 대통령은 지난 1월 대통령직에서 물러나 총리직에 도전했다. 의원내각제 국가인 불가리아에서 대통령은 상징적 국가 원수로 실질적 권한은 총리에게 집중돼 있다.

신당 진보불가리아당을 창당한 라데프 전 대통령은 지난 5년간 총선을 여덟 차례 치를 만큼 혼란이 이어져 온 불가리아에 정치적 안정을 가져오고 부패를 척결하겠다고 공언했다.

공군 전투기 조종사 출신인 라데프 전 대통령은 2017년부터 약 9년간 대통령직을 맡았다. 그는 재임 기간 우크라이나 군사 지원에 반대하며 유럽연합의 러시아 제재에 비판적인 입장을 보여왔다. 불가리아가 현재 루마니아 등 제3국을 통해 우크라이나에 탄약을 공급하고 있는 만큼 향후 불가리아의 우크라이나 지원 정책에 변화가 있을 것으로 전망된다.

한편 라데프 전 대통령은 유럽의 방산 협력에는 참여하겠다는 입장을 보여왔다. 그는 지난해 “불가리아가 유럽 방위 생태계의 일부가 되고 있다”고 밝힌 바 있다.

Z세대 ‘반정부 시위’로 불가리아 총리 사임…“유럽 내 최초 사례”

불가리아 정부의 사회보장 분담금 인상안이 촉발한 Z세대 주도 반정부 시위로 총리가 사임했다. 유럽에서 Z세대가 주도한 시위로 지도자가 물러난 것은 이번이 첫 사례다. 로센 젤랴스코프 불가리아 총리는 11일(현지시간) 야당이 제출한 정부 불신임안 의회 표결 직전 사임하겠다고 밝혔다. 그는 “모든 연령과 민족·종교의 사람들이 사임을 요구하고 있다”라며 “...

https://www.khan.co.kr/article/202512120931001

올해 세 번째 치르는 불가리아 총선, '반부패' 신생 중도당 승리 전망

올해에만 세 번째 치러진 불가리아 총선에서 반부패를 앞세운 신생 중도당이 승리할 것으로 전망된다. 이번 총선 결과 유럽연합(EU) 최빈국인 불가리아가 정치적 교착 상태에서 벗어날 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 불가리아의 신생 중도 정당 ‘우리는 변화를 계속한다(We Continue the Change·PP)’가 14일(현지시간) 총선에서 26% 득...

https://www.khan.co.kr/article/202111151659001/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

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