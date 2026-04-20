불가리아 총선서 라데프 전 대통령 ‘친러 정당’ 승리 유력

불가리아 총선에서 친러시아 성향의 루멘 라데프 전 불가리아 대통령이 이끄는 중도 정당 진보불가리아당이 제1당에 오를 것으로 보인다.

20일(현지시간) 불가리아 중앙선거관리위원회에 따르면 전날 실시된 불가리아 총선 중간개표 결과 진보불가리아당이 개표율 60% 기준 44.6%를 득표해 의회 240석 중 과반인 최소 132석을 확보할 것으로 예상된다. 자유주의 성향의 변화지속당·민주불가리아당 연합이 15%, 중도우파 성향의 유럽발전시민당이 13%로 뒤따랐다.

로이터통신은 이번 결과를 “한 세대 만에 단일 정당이 거둔 가장 강력한 승리”라고 평가했다.

라데프 전 대통령은 승리 연설에서 “유권자들은 기존 정당의 오만과 안일함을 거부했다”라며 “신뢰에 감사드린다”라고 말했다. 이어 “강한 유럽 속의 강한 불가리아를 만들겠다”라며 유럽의 안보 구조 재편과 산업 경쟁력 회복에 이바지하겠다고 밝혔다.

그는 “연립정부 구성을 위한 파트너를 찾겠다”라며 연정 구성 가능성도 배제하지 않았다. 불가리아는 현재 집권 다수당이 없어 어떠한 정당도 단독 과반이 어려운 구조다.

이번 총선은 지난해 12월 정부의 사회보장 분담금 인상안으로 촉발된 반정부 시위를 계기로 치러졌다. 로센 젤랴스코프 당시 불가리아 총리가 사임한 이후 라데프 당시 대통령은 지난 1월 대통령직에서 물러나 총리직에 도전했다. 의원내각제 국가인 불가리아에서 대통령은 상징적 국가 원수로 실질적 권한은 총리에게 집중돼 있다.

신당 진보불가리아당을 창당한 라데프 전 대통령은 지난 5년간 총선을 여덟 차례 치를 만큼 혼란이 이어져 온 불가리아에 정치적 안정을 가져오고 부패를 척결하겠다고 공언했다.

공군 전투기 조종사 출신인 라데프 전 대통령은 2017년부터 약 9년간 대통령직을 맡았다. 그는 재임 기간 우크라이나 군사 지원에 반대하며 유럽연합의 러시아 제재에 비판적인 입장을 보여왔다. 불가리아가 현재 루마니아 등 제3국을 통해 우크라이나에 탄약을 공급하고 있는 만큼 향후 불가리아의 우크라이나 지원 정책에 변화가 있을 것으로 전망된다.

한편 라데프 전 대통령은 유럽의 방산 협력에는 참여하겠다는 입장을 보여왔다. 그는 지난해 “불가리아가 유럽 방위 생태계의 일부가 되고 있다”고 밝힌 바 있다.