국회 재경위, 신현송 청문보고서 채택…한은 총재 공백 사태 피했다

신현송 한국은행 총재 후보자의 인사청문 경과보고서가 20일 국회 재정경제기획위원회에서 채택됐다. 이창용 한국은행 총재 퇴임일에 후임자의 청문보고서가 채택되면서 한은 수장 공백 사태는 피할 수 있게 됐다.

국회에 따르면 국회 재경위는 이날 전체회의를 열어 신 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 여야 합의로 의결했다.

재경위는 지난 15일 신 후보자의 인사청문회를 마친 뒤 장녀와 관련한 자료가 제출되지 않았다며 청문보고서를 채택하지 않았다. 한은 총재 후보자의 청문보고서가 인사청문회 당일에 채택되지 않은 것은 한은 총재 인사청문회가 도입된 2014년 이후 처음이다.

재경위는 지난 17일 전체회의에서도 야권의 반대로 청문보고서를 채택하지 못했다. 천하람 개혁신당 의원이 신 후보자 장녀의 여권 부정 재발급 의혹을 집중적으로 제기했다. 영국 국적을 가진 신 후보자 장녀가 한국 국적 상실 사실을 알리지 않은 채 한국 여권을 재발급받고, 출입국 심사에서 이를 활용했다며 여권법 위반이라는 것이다.

국민의힘 소속 임이자 재경위원장은 이날 회의에서 “대내외 경제 상황이 엄중한 만큼 한은 총재 직위에 공백이 있어서는 안 된다”면서 장녀 문제를 보고서에 병기한 채 청문보고서 채택을 시도했고, 이의 없이 가결 처리됐다.

이 총재가 퇴임하는 날 신 후보자의 청문보고서가 채택되면서 한은 총재 공백 사태는 피할 수 있게 됐다. 이재명 대통령이 신 후보자를 임명하면 오는 21일 신 후보자는 신임 한은 총재로 취임할 것으로 예상된다.