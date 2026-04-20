창간 80주년 경향신문

국회 재경위, 신현송 청문보고서 채택…한은 총재 공백 사태 피했다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

신현송 한국은행 총재 후보자의 인사청문 경과보고서가 20일 국회 재정경제기획위원회에서 채택됐다.

국민의힘 소속 임이자 재경위원장은 이날 회의에서 "대내외 경제 상황이 엄중한 만큼 한은 총재 직위에 공백이 있어서는 안 된다"면서 장녀 문제를 보고서에 병기한 채 청문보고서 채택을 시도했고, 이의 없이 가결 처리됐다.

이 총재가 퇴임하는 날 신 후보자의 청문보고서가 채택되면서 한은 총재 공백 사태는 피할 수 있게 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국회 재경위, 신현송 청문보고서 채택…한은 총재 공백 사태 피했다

입력 2026.04.20 15:02

  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신현송 한국은행 총재 후보자가 20일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자가 20일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자의 인사청문 경과보고서가 20일 국회 재정경제기획위원회에서 채택됐다. 이창용 한국은행 총재 퇴임일에 후임자의 청문보고서가 채택되면서 한은 수장 공백 사태는 피할 수 있게 됐다.

국회에 따르면 국회 재경위는 이날 전체회의를 열어 신 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 여야 합의로 의결했다.

재경위는 지난 15일 신 후보자의 인사청문회를 마친 뒤 장녀와 관련한 자료가 제출되지 않았다며 청문보고서를 채택하지 않았다. 한은 총재 후보자의 청문보고서가 인사청문회 당일에 채택되지 않은 것은 한은 총재 인사청문회가 도입된 2014년 이후 처음이다.

재경위는 지난 17일 전체회의에서도 야권의 반대로 청문보고서를 채택하지 못했다. 천하람 개혁신당 의원이 신 후보자 장녀의 여권 부정 재발급 의혹을 집중적으로 제기했다. 영국 국적을 가진 신 후보자 장녀가 한국 국적 상실 사실을 알리지 않은 채 한국 여권을 재발급받고, 출입국 심사에서 이를 활용했다며 여권법 위반이라는 것이다.

20일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 임이자 위원장이 여야 합의된 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 인사청문보고서 채택을 알리며 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

20일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 임이자 위원장이 여야 합의된 신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 인사청문보고서 채택을 알리며 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소속 임이자 재경위원장은 이날 회의에서 “대내외 경제 상황이 엄중한 만큼 한은 총재 직위에 공백이 있어서는 안 된다”면서 장녀 문제를 보고서에 병기한 채 청문보고서 채택을 시도했고, 이의 없이 가결 처리됐다.

이 총재가 퇴임하는 날 신 후보자의 청문보고서가 채택되면서 한은 총재 공백 사태는 피할 수 있게 됐다. 이재명 대통령이 신 후보자를 임명하면 오는 21일 신 후보자는 신임 한은 총재로 취임할 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글