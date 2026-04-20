■하종성씨 별세. 경헌 스포츠경향 엔터테인먼트부 차장·형준씨 부친상=20일 창원한마음병원. 발인 22일 (055)225-1200
오늘의 부고-하경헌 스포츠경향 엔터테인먼트부 차장 부친상
입력 2026.04.20 15:07
수정 2026.04.20 16:20펼치기/접기
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■하종성씨 별세. 경헌 스포츠경향 엔터테인먼트부 차장·형준씨 부친상=20일 창원한마음병원. 발인 22일 (055)225-1200
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