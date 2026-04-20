SSG닷컴 “어린이날 선물 싸게 준비할 수 있는 단 3일의 기회”

“온라인은 벌써 어린이날”

SSG닷컴이 어린이날을 앞두고 오는 22일까지 ‘유아동 GIFT 3 DAYS’ 행사를 통해 인기 완구와 패션, 육아용품을 할인가에 선보인다.

20일 SSG닷컴에 따르면 올해는 5월 1일 노동절 공휴일 지정으로 주말까지 연휴가 생겨 어린이날 선물 구매 시점이 앞당겨지고 있다.

실제 이달 1일부터 15일까지 SSG닷컴 유아동 완구와 의류 매출이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 가장 인기있는 품목은 야외 활동용 완구다. 유아동 자전거와 킥보드 매출이 전년 대비 약 2배 늘었고 붕붕카 등 승용 완구도 55% 증가했다.

실내용 완구 매출도 동반 신장했다. 발육·유아완구 매출이 97% 증가했고 블록 완구와 봉제 인형은 각각 45%, 28% 늘었다.

봄맞이 외출이 늘면서 의류 매출도 오름세를 보이고 있다. 아동용 바지와 셔츠·블라우스 판매량이 각각 63%, 34% 증가했다. 유아용 외투와 상하복·코디세트는 각각 69%, 34% 늘었다.

이날부터 22일까지 3일간 열리는 이번 행사에서는 신세계몰·신세계백화점몰 유아동 상품에 적용할 수 있는 최대 12% 할인쿠폰도 지급한다. 행사카드 결제 시 최대 8% 청구 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

오는 22일 오전 11시에는 스위스 프리미엄 킥보드 브랜드 ‘마이크로 킥보드’ 라이브 커머스 방송도 진행한다. 즉시 할인과 방송 중에만 발급되는 전용 쿠폰에 청구 할인까지 모두 적용할 경우 최대 27% 할인혜택을 받을 수 있다. 사은품 증정 혜택과 구매 인증 이벤트도 마련했다.

SSG닷컴 관계자는 “단 3일간 제공되는 행사를 통해 어린이들을 위한 인기 유아동 상품을 저렴하게 미리 준비하시기 바란다”고 말했다.