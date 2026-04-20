호르무즈 해협 ‘완전 봉쇄’···”분쟁 발발 이후 가장 조용한 날”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 이후 상선들의 운항이 거의 중단됐다.

로이터통신은 19일(현지시간) 선박 추적 데이터를 인용해 이날 액화석유가스(LPG) 운반선 ‘G 서머’호가 호르무즈 해협을 통과했다고 전했다. G 서머호는 이날 호르무즈 해협을 통과한 유일한 선박인 것으로 알려졌다.

글로벌 추적 사이트 마린트래픽에 따르면 G 서머호는 이란 당국에 의해 통과를 저지당했다가 재진입 시도 끝에 통과에 성공했다.

이란 반관영 타스님 통신은 이날 호르무즈 해협을 통과하려던 각각 보츠와나·앙골라 국기를 단 선박 두 척이 이란 당국에 의해 항로를 변경했다고 전했다. 이란 당국은 해당 선박들이 주요 수로를 “무단 통과”하려 했다고 밝혔다. 이 가운데 앙골라 국기를 단 선박이 G 서머호로, 앙골라 국기를 달고 운항 중이나 중국인 선원들을 태운 중국 국적 선박인 것으로 알려졌다.

다만 일부 선박들이 위치 정보를 전송하지 않아 실제로 호르무즈 해협에 진입했으나 항로를 파악하는 것이 어려울 수도 있다. CNN은 이날 호르무즈 해협의 운항 상황에 관해 “분쟁 발발 이후 해협에서 가장 조용한 날 중 하나였다”고 전했다.

선박 추적 사이트 마린트래픽에 따르면 선박들은 호르무즈 해협 인근에 정박하거나 우회로를 이용해 이동했다. 해협으로 진입한 일부 선박들은 예인선이나 이란 국적 선박인 것으로 알려졌다. 이날 최소 13척의 유조선이 호르무즈 해협의 통과를 포기하고 페르시아만으로 되돌아갔다고 블룸버그통신은 전했다.

영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협과 페르시아만 일대의 위협 수준을 가장 높은 단계인 ‘위기’로 상향 조정했다. UKMTO의 ‘위기’ 경보는 “공격이 거의 확실하거나 가까운 미래에 발생할 것으로 예상된다”는 의미다. UKMTO는 “해당 지역은 여전히 고위험 운항 지역”이라며 “휴전은 불안정한 상태이고 해군에 의한 봉쇄 조치가 계속 시행되고 있다”며 “짧은 예고만으로도 빠른 적대 행위가 발생할 가능성이 있다”고 성명을 통해 밝혔다.

전날 IRGC가 호르무즈 해협 재개방 하루 만에 폐쇄를 발표하면서 해당 지역을 통과하려던 선박들이 급하게 회항하는 등 혼란이 벌어졌다. 전날 IRGC 소속 고속공격정 2척이 무전 교신 없이 인도 국적 선박을 향해 발포하기도 했다.

해운 분석 업체 케플러의 데이터에 따르면 전날 IRGC가 호르무즈 해협 폐쇄를 발표하기 전까지 20척 이상의 선박이 해당 수로를 통과하는 등 한때 운항이 급증한 바 있다.