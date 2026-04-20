이란 전문가 “이란, 종전 원하지만 먼저 나서지 않을 것…정권이 ‘국민 고통 감내 수준 높다’고 판단”

모하메드 아메르시 SCMP 인터뷰 “트럼프 승리 선언이 강경파 자극… 호르무즈 해협 재폐쇄로 이어져”

이란은 종전을 원하지만 이란 국민들의 ‘고통을 감내하는 능력’이 미국보다 높다고 보고 먼저 물러서지 않을 것이라고 이란 전문가가 말했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 전했다. 이 전문가는 종전을 위해서는 미국이 이란 강경파를 자극하지 말고 신뢰 가능한 해법을 제시해야 한다고 제언했다.

20일 SCMP에 따르면 영국에 거주하는 이란 사업가이자 미국 싱크탱크 우드로윌슨센터 글로벌 자문 위원회 위원인 모하메드 아메르시는 지난 17~19일 튀르키예 안탈리아에서 열린 안탈리아 외교포럼에서 “이란과 미국이 주도하는 양해각서가 다음 주에 체결될 것으로 보인다”며 “이스라엘의 참여는 불확실하지만 레바논에서의 지속적 휴전이 양해각서의 핵심”이라고 말했다.

아메르시는 “양해각서로 체결을 통해 더 자세한 합의를 위한 발판이 마련될 것이고 최종 합의까지 수개월이 걸릴 수 있다”면서 “이상적으로 말하자면 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담이 성사된다면 이 자리에서 세부 사항들이 다뤄질 가능성이 높다”고 말했다. 아메르시는 이란 협상단과 가깝다고도 알려진 인물이다.

다만 아메르시는 SCMP와의 별도 인터뷰에서 “이란 정권은 자국민의 ‘고통을 감내하는 능력’이 미국보다 훨씬 높기 때문에 먼저 물러서려 하지 않을 것이라고 생각한다”고 말했다고 이 매체가 전했다.

아메르시는 이란의 호르무즈 해협 재폐쇄와 관련해서 트럼프 대통령이 이란 강경파의 심기를 거슬렀기 때문이라고 분석했다. 이란이 지난 17일 호르무즈 해협을 개방한다고 발표하자 트럼프 대통령이 승리를 선언했고 이것이 이슬람혁명수비대의 심기를 건드렸다는 것이다. 이란은 18일 신뢰 위반을 이유로 들며 호르무즈 해협을 다시 폐쇄했다.

아메르시는 파키스탄의 중재자들이 휴전 협정을 성사시키기 위해 미국과 이란 사이를 부지런히 오가고 있다고 전했다. 휴전 협정의 핵심 쟁점으로는 이란의 핵 프로그램, 농축 우라늄 비축량 현황, 이란 대리 세력에 대한 제재 해제 3가지를 꼽았다. 앞서 이슬라마바드에서 열린 1차 협상에서 미국은 이란이 핵 프로그램을 20년 동안 중단할 것을 요구한 반면 이란은 5년 중단에만 동의할 수 있다고 밝혔다.

아메르시는 “합의가 이뤄지지 않을 경우 긴장고조는 가능성 있는 위험이 아니라 기본값이 될 것”이라면서 “이란은 이미 미사일 능력을 재건하고 강화하며 긴장 고조에 대비하고 있다”고 말했다. 그는 “이란의 모든 미사일을 제거하겠다는 목표는 이룰 수 없다”며 “해상 압박으로는 이란의 항복을 강요할 수 없을 것”이라고 말했다.

아메르시는 경제 재건을 위해 이란은 제재 해제를 간절하게 원하고 있으며 이란 외교부가 협상의 틀을 마무리짓기를 원하지만 이란 내 강경파는 여전히 미국을 깊이 불신하고 있다고 말했다. 이란 내부에서는 이번 전쟁을 베네수엘라에서 ‘마두로 제거 작전’ 성공에 고무된 트럼프 대통령이 “동맹국(이스라엘)의 꾀임”에 넘어가 일으켰다고 보며, 미국과 이스라엘의 이해관계는 다르다고 여기고 있다고 전했다.

사이드 카티브자데 이란 외교부 차관은 지난 18일 기자회견에서 “실패할 수 없고 또다른 긴장 구실의 구실이 될 회의에 참여하고 싶지 않다”며 상대방은 “극단주의적 입장”을 버리고 “결과지향적 외교를 보장해야 한다”고 말했다.