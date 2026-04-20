20대 중후반 ‘쉬었음 청년’, 20년 사이 2.6배 증가

첫 취업까지 걸리는 기간도 2개월가량 늘어

구직 활동을 하지 않는 20대 중후반 ‘쉬었음 청년’이 20년 사이 2.6배 증가한 것으로 나타났다. 학교 졸업 후 처음 취업할 때까지 걸리는 기간은 2개월가량 늘어난 것으로 집계됐다.

20일 한국경영자총협회(경총)가 발간한 ‘청년 일자리 창출을 위한 개선 과제’ 보고서를 보면, 1995~1999년생이 25~29세인 2024년 쉬었음 인구는 총 21만7000명이었다. 이는 1975~1979년생이 25~29세였던 2004년(8만4000명)과 비교하면 2.6배 늘어난 규모다.

세대별로 보면 1980~1984년생은 13만6000명(2009년), 1985~1989년생은 10만6000명(2014년), 1990~1994년생은 16만1000명(2019년)으로 집계됐다. 보고서는 최근 출생자일수록 취업 여건이 악화해 쉬었음 청년이 늘어난 것으로 풀이했다.

최근에 태어난 세대일수록 첫 취업까지 걸리는 기간도 길었다. 1995~1999년생이 학교 졸업 후 첫 취업까지 걸린 기간은 12.8개월(2024년 기준)로, 1975~1979년생(10.7개월·2004년)보다 2.1개월 길었다. 1980~1984년생은 10.7개월(2009년)이었고, 1985~1989년생(2014년)과 1990~1994년생(2019년)은 나란히 12.1개월이었다.

최근 4년만 봐도 청년층(15~29세)이 첫 취업까지 걸리는 기간이 길어졌다. 2021년에는 10.1개월이었지만, 2025년은 11.3개월로 집계됐다. 고졸 이하는 같은 기간 14.2개월에서 16.5개월로 늘었고, 대졸 이상도 7.7개월에서 8.8개월로 길어졌다.

쉬었음 청년은 2023년 이후 3년 연속 증가했는데 대졸 이상 고학력자가 증가세를 주도했다. 대졸 이상 쉬었음 청년은 2023년 증가세로 돌아서며 15만3000명을 기록했고 2024년 17만4000명, 2025년 17만9000명으로 늘었다. 고졸 이하 쉬었음 청년은 2022년 25만7000명, 2023년과 2024년 각각 24만7000명, 2025년 25만명으로 큰 변화를 보이지 않았다.

신규 채용으로 분류되는 ‘근속 1년 미만자’ 가운데 청년층 비중은 2006년 33.6%에서 2025년 25.2%로 20년 새 8.4%포인트 하락한 것으로 나타났다.

보고서는 청년 고용 부진 원인으로 대기업 선호, 중소기업 비선호에 따른 인력 수급 ‘불일치’, 정년 60세 의무화의 부정적 영향, 저성장 고착화에 따른 고용 창출력 저하 등을 꼽았다. 최문석 경총 청년ESG(환경·사회·지배구조)팀장은 “최근 청년 고용률이 23개월 연속 줄어들고, 지난해 20·30대 쉬었음 청년이 70만명을 넘어서는 등 청년 고용 위기가 이어지고 있다”며 “쉬는 청년을 노동시장으로 유인하고, 일하고 싶은 청년에게 일할 기회를 제공하는 특단의 대책이 필요하다”고 밝혔다.