고공행진하던 다카이치 지지율 53%로 하락, 내각 출범 이후 최저치

지난해 10월 출범 이후 고공행진을 이어가던 다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 내각의 지지율이 크게 하락했다.

마이니치신문은 지난 18~19일 18세 이상 유권자 1868명을 대상으로 실시한 전국 여론조사에서 다카이치 내각의 지지율이 53%로 출범 이후 최저치를 기록했다고 20일 보도했다. 이는 지난달 28~29일 조사 때의 58%에서 5%포인트 하락한 수치다. 다카이치 내각을 지지하지 않는다는 응답은 지난달의 28%에서 33%로 증가했다.

다카이치 내각은 출범 이후 대부분 언론의 여론조사에서 60% 이상의 지지율을 유지해 왔다. 일부 언론의 조사에서는 70%대의 높은 지지율이 나타나기도 했다.

마이니치는 집권 자민당이 국회에서 올해 예산안을 서둘러 처리하려던 것에 대한 의문의 소리가 적지 않았으며, 중동 정세의 악화로 인한 고물가 관련 대책에 대한 불만이 높아진 것 등을 지지율 하락의 이유로 분석하면서 “내각 지지율은 여전히 높은 수준이지만 유권자들의 불만도 눈에 띄기 시작했다”고 전했다.

구체적으로 마이니치는 자민당과 연립여당인 일본 유신회가 지난달 4분의 3이 넘는 의석을 차지하고 있는 중의원(하원)에서 심의를 대폭 단축해 예산을 통과시킨 것에 대한 질문에 ‘여당 국회 운영에 문제가 있었다’고 응답한 비율은 38%였다고 전했다. ‘문제가 있었다고 생각하지 않는다’고 답한 비율은 28%였다.

또 다카이치 내각의 물가 대책에 대해서는 ‘충분하다고 생각하지 않는다’가 50%로 나타났고, ‘충분하다고 생각한다’는 비율은 21%에 불과했다.

이번 여론조사에서는 특히 여성과 청년층의 다카이치 내각 지지율이 크게 하락한 것으로 나타났다. 지난달 조사에서 59%였던 여성의 지지율은 50%로 9%포인트 떨어졌다. 2월 여론조사에서 각각 70%, 72%였던 18~29세, 30대의 지지율은 이번 조사에선 18~29세 51%, 30대 54%로 급락했다. 마이니치는 물가 대책 등에서 꾸준히 성과를 내지 않으면 지지율 하락세가 이어질 가능성도 있다고 내다봤다.

다만 아사히신문과 요미우리신문 등의 여론조사에서는 다카이치 내각의 지지율이 하락하기는 했지만 여전히 60%대를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 요미우리는 지난 17∼19일 18세 이상 일본 유권자 1042명을 대상으로 조사한 결과 다카이치 내각의 지지율이 66%로 나타났다고 이날 보도했다.이는 지난달 20일 미·일 정상회담 직후 실시된 요미우리 조사의 71%보다 5%포인트 낮아진 수치다.

아사히신문이 지난 18∼19일 유권자 1147명을 대상으로 한 여론조사에서는 다카이치 내각의 지지율이 64%로 나타났다. 이는 아사히의 지난달 조사 결과인 61%보다 3%포인트 상승한 것이다.

아사히는 또 여론조사에서 ‘핵무기를 보유하지 않고, 만들지 않고, 반입하지 않는다’는 비핵 3원칙에 대한 질문에 ‘유지해야 한다’는 응답의 비율이 75%로 나타났다고 전했다. 무기 수출을 규제하는 방위장비 이전 3원칙상의 운용지침 재검토 움직임에 따라 일본 정부가 살상능력이 있는 무기 수출을 허용하려 하는 것에 대한 질문에는 67%가 ‘반대한다’고 답했다.