이란 대표단 개별 회담에 대통령과 45분 긴급통화···2차 회담 위해 파키스탄 중재 총력

미국의 이란 상선 발포 사건으로 호르무즈 해협의 군사적 긴장이 고조되는 가운데 파키스탄 정부가 양국 간 2차 종전회담을 성사시키기 위해 전방위 외교 총력전에 나섰다.

19일(현지시간) 이란 국영 IRNA통신에 따르면 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 45분간 긴급 전화 회담을 했다. 샤리프 총리는 최근 사우디아라비아, 카타르, 튀르키예를 잇달아 순방하며 조율한 중재안을 설명하고, 페제시키안 대통령에게 미국과의 대화 테이블에 복귀할 것을 촉구했다.

페제시키안 대통령은 파키스탄의 중재 노력에 감사하다고 언급하면서도 미국이 호르무즈 해협에서 이란 관련 선박을 봉쇄한 것을 두고 “이러한 적대적 행위와 미국 관리들의 위협적인 언사는 미국의 협상 진정성에 대한 강한 의구심을 불러일으킨다”고 비난했다고 IRNA는 전했다. 이어 “미국이 과거의 전철을 밟아 외교를 배신하려 한다는 사실이 그 어느 때보다 분명해졌다”며 미국에 대한 깊은 불신을 드러냈다.

앞서 같은 날 아바스 아라그치 이란 외교장관과 모함마드 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관도 미국의 투스카호 나포 사건 직후 통화했다. 이란 와나통신은 아라그치 장관이 미국의 행위를 ‘외교적 악의’로 규정하며 거세게 반발했으나, 다르 장관은 역내 파국을 막기 위해 이란 측이 끝까지 협상의 끈을 놓지 말 것을 설득했다고 전했다.

이번 외교전에서 파키스탄은 샤리프 총리와 ‘실세’ 아심 무니르 육군참모총장을 두 축으로 하는 셔틀 외교를 했다.

무니르 참모총장은 사흘간의 이란 테헤란 방문을 마치고 이날 귀국했다. 그는 방문 기간 페제시키안 대통령과 협상단 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장, 아라그치 장관, 알리 압둘라히 합동군사사령부 의장 등 당·정·군 핵심 지도부를 각각 개별 면담했다. 무니르 총리는 미국 측의 최종 메시지를 전달하고, 이슬라마바드에서 열릴 2차 종전협상의 세부 일정을 조율한 것으로 알려졌다.

샤리프 총리도 지난 15일부터 4일간 다르 장관과 함께 사우디, 카타르, 튀르키예를 순서대로 방문했다. 앞서 사우디 매체 사우디가제트는 샤리프 총리가 제다에서 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자와 만나 중재안의 구체적 실행 방안을 논의하고, 이어 튀르키예에서 앙카라 당국자들과 회담할 것이라고 전했다. 다르 장관은 지난 15일 튀르키예에서 열린 안탈리아 외교포럼에 참석해 중재국인 튀르키예, 이집트, 사우디의 외교장관과 만나 미국·이란 분쟁 종식을 위한 해법을 논의했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일 파키스탄 이슬라마바드에서의 2차 회담 개최 가능성을 시사함에 따라 파키스탄 당국은 철통 보안에 돌입했다. 파키스탄 일간지 던은 정부가 최고 수준의 비상 경비 태세를 발령했으며 회담장 인근 ‘레드존’의 주요 도로를 봉쇄하고 대중교통 운행을 중단했다고 전했다. 레드존 내 모든 관공서와 기업 노동자에게 재택근무령을 내렸으며 사법부도 이날 하루 모든 재판 일정을 중단하기로 했다.