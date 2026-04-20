국가성평등지수 개선됐는데도 성별임금격차·정규직은 ‘하락’

성평등 수준을 보여주는 국가성평등지수가 전년보다 개선됐지만 성별임금격차와 여성 비정규직 비율 등 고용·소득 지표에선 성평등이 악화한 것으로 나타났다.

성평등가족부는 2024년 국가성평등지수가 67.1점으로, 전년(65점) 대비 2.1점 상승했다고 20일 밝혔다. 성평등지수는 고용, 소득, 교육, 돌봄, 의사결정 등 7개 영역을 23개 지표로 구현해 남녀의 격차를 수치화한 값이다. 100점에 가까울수록 평등한 상태를 의미한다.

국가성평등지수는 측정을 시작한 이래 지난해 처음으로 하락했으나 올해 다시 반등했다. 점수가 가장 큰 폭으로 상승한 지표는 장관 성비(20.0점→38.5점)로 나타났다. 국회의원 성비는 전년보다 1.4점 상승했지만 여전히 24.4점에 불과해 전체 지표 중 수치가 가장 낮았다.

그러나 고용과 소득 측면에선 성평등이 악화했다. 23개 지표 중 전년 대비 점수가 하락한 건 3개 지표뿐이었는데 모두 고용과 소득 영역에 있었다.

정규직 비율 점수는 3년 연속 하락했다. 2022년 77.8점, 2023년 77.6점에 이어 2024년 조사에서 75.7점으로 1.9점 떨어졌다. 빈곤율은 2022년 94.9점, 2023년 94.8점, 2024년 94.6점으로 3년 연속 소폭 하락했다. 성별임금격차 점수는 2022년 70점에서 2023년 71점으로 상승했으나, 2024년 조사에서 다시 70.9점으로 떨어졌다.

정부는 내년 3월 도입 예정인 고용평등임금공시제가 임금 격차 해소에 기여할 수 있을 것이라고 보고 있다. 고용평등임금공시제는 직종·직급·고용형태별 성별 임금 현황을 공개해 개선하도록 하는 제도다. 성평등부 관계자는 “빈곤율 등 점수 하락은 성별 간 고용 문제나 몸담고 있는 산업계의 호황 여부 등 종합적인 문제 요인이 반영되는 것”이라며 “고용평등임금공시제가 임금격차 해소를 정책적 목표로 하는 만큼 긍정적인 영향을 끼칠 수 있길 기대한다”고 말했다.

성평등부는 이날 김민석 국무총리 주재로 제19차 양성평등위원회를 개최하고 국가성평등지수를 포함한 안건을 논의했다고 밝혔다. 양평위가 대면 회의를 개최한 것은 2021년 이후 5년 만이다. 양평위는 그동안 형식적으로 회의를 운영해 범부처 성평등 의제를 집행하거나 점검하는 기능이 떨어진다는 비판을 받아왔다.

양평위는 성평등 정책 추진 체계를 강화하고자 향후 ‘개선·권고’ 기능을 새롭게 도입하겠다고 발표했다. 기존에 차관급이 담당하던 실무위원회 위원장은 장관급으로 격상해 권한을 강화하기로 했다.

딥페이크 성범죄 대응 강화를 위해선 불법 촬영물 선차단 후심의제를 도입하기로 했다. 2024년 11월 딥페이크 성범죄 대응 강화 방안으로 범부처 29개 과제를 추진하기로 했지만 2025년까지 추진기한을 둔 과제 16개 중 8개만 완료된 상태다. 딥페이크 변환을 억제하고 정밀 탐지할 수 있는 딥페이크 전주기 대응 기술 개발을 위해 2030년까지 300억원이 투입된다.

불법 합성물을 유통하는 불법 사이트 차단 심의도 빨라진다. 종전에는 사이트 차단 심의가 개별 URL 단위로 이뤄져 불법 촬영물이 유통되는 페이지를 닫기까지 2주가 걸렸다. 절차가 개선되면 불법 사이트는 24시간 이내 심의를 거쳐 차단된다. 앞서 이재명 대통령은 도박과 성착취물이 결합된 불법 사이트를 두고 “1%라도 불법 촬영물이 있다면 차단돼야 한다”고 지시한 바 있다.