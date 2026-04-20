정권이 바뀌어도 거리에 나온 장애인들···“우리를 가두지 마십시오”

20일 낮 12시 서울 여의도 국회 앞에 흰 우비를 입은 사람들이 일렬로 섰다. 발달장애인 자녀를 둔 부모들이었다. 이들은 무릎 보호대와 목장갑을 갖추고 빗물이 젖은 천 위로 엎드렸다. 새카만 때가 묻은 손바닥과 발바닥이 국회를 향해 길게 뻗었다.

장애인차별철폐의날인 이날 도심 곳곳에서 장애인 권리 보장을 촉구하는 목소리가 터져 나왔다. 이들은 “정권이 바뀌었지만 장애인의 삶은 달라진 것이 없다”고 입을 모았다.

이날 전국장애인부모연대(부모연대)는 ‘4·20 장애인차별철폐의날 자립 희망 오체투지’ 보고대회를 열었다. 전국 17개 시도에서 모인 부모연대는 지난달 26일부터 인천 강화군 ‘색동원’에서 발생한 폭행 등 장애인 시설 내 학대 사건의 국회 국정조사 등을 요구하며 오체투지를 해왔다. 이날 부모들은 시설 내에서 폭행 등으로 숨진 장애인들을 위해 묵념하며 오체투지를 시작했다.

부모들은 정권이 바뀌었지만 장애인의 삶은 달라지지 않았다고 말했다. 발달장애인 아들을 둔 김현희씨(61)는 “장애인을 향한 차별이 줄었다고 하지만 여전히 시설 내 폭행 등 인권침해가 일어나고 있다”며 “내 아이에게 일어날 수 있다고 생각하면 오체투지를 멈출 수 없다”고 말했다. 발달장애인 딸을 둔 강윤정씨(60)는 “어제도 ‘내가 죽으면 딸을 함께 데려가야 한다’는 이야기를 했다”며 “내 딸이 부모가 죽은 뒤에도 행복하게 살아갈 수 있다면 몸이 힘들고 이마에 피가 나도 계속 오체투지를 할 것”이라고 말했다.

전국장애인차별철폐연대 등 207개 단체가 모인 ‘4·20 장애인차별철폐 공동투쟁단’도 이날 오후 2시부터 서울 광화문 서십자각 앞에서 결의대회를 했다. 이들은 우비 위에 ‘장애인도 시민으로 이동하는 민주주의’ 등 문구가 쓰인 조끼를 입은 채 행진했다.

뇌병변 장애가 있는 유진우씨(31)는 “저상버스 도입률이 많이 늘었다고 하지만 여전히 부족한 수준”이라며 “정권이 달라져도 장애인에 대한 시혜적인 태도는 여전하다”고 말했다. 중증 지적장애가 있는 박연지씨(33)는 “국내에서 장애인 차별 철폐의 날 행사를 2002년부터 열고 있는데 여전히 장애인과 관련된 문제는 우선순위에서 밀린다”고 말했다. 11년째 행사에 참여하고 있는 김대범씨(33)는 “참정권이 중요하다고 생각하는데 여전히 발달장애인을 위한 정책 공약집과 투표 보조는 부족하다”고 말했다.

장애인들이 바라는 것은 평범한 일상이다. 박씨는 “내가 꿈꾸는 세상은 비장애인, 장애인 구분 없이 모두가 자유롭게 이동할 수 있고 장애인을 거리에서 더 많이 볼 수 있는 것”이라며 “그들이 장벽 없이 이동하면서 모두가 자신이 하고 싶은 일을 다 하러 가기를 원한다”며 웃었다. 강씨는 “(차별 없는 사회가 온다면) 딸과 함께 영화를 보고 버스를 편하게 타고 싶다”고 말했다.