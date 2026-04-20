삼성SDI, 벤츠에 전기차 배터리 첫 공급

벤츠·BMW·아우디 모두 고객사로

삼성SDI가 독일 메르세데스-벤츠에 전기차 배터리를 처음으로 공급한다. 메르세데스-벤츠는 전동화 전략 핵심인 고성능 배터리의 안정적인 공급망을 확보하게 됐다.

삼성SDI는 20일 서울 강남구 안다즈 서울강남에서 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 맺었다고 밝혔다. 이번 계약으로 메르세데스-벤츠에 공급하게 된 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 소재가 적용돼 주행 거리를 극대화 할 수 있다.

양사는 구체적인 계약 내용은 공개하지 않았다. 다만 공급 시점은 보통 배터리 개발과 생산 설비 구축 일정을 고려할 때 2~3년 후가 될 것이란 전망이 나온다. 계약 규모는 10조원 정도로 추정된다.

삼성SDI는 이번 계약으로 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 ‘독일 3대 프리미엄 완성차’ 브랜드를 모두 고객사로 확보하게 됐다. 메르세데스-벤츠는 삼성SDI로부터 공급받은 배터리를 향후 출시할 중소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)와 쿠페 모델에 탑재해 차세대 전기차 시장 공략에 나설 계획이다.

이날 행사에 참석한 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 “(계약을 맺은 배터리는) 하나의 차량뿐만 아니라 전체 모델 플랫폼에 들어가는 배터리”라며 “글로벌 공급업체 네트워크를 갖는 것이 매우 중요하다”고 말했다.

메르세데스-벤츠는 전고체 배터리 공급도 삼성SDI와 논의하고 있다고 설명했다. 삼성SDI 관계자는 “이번 파트너십은 양사가 가진 혁신 DNA의 결합”이라며 “글로벌 전기차 시장을 선도하기 위한 배터리 수주를 확보했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.