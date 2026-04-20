일본 정부, 방사능오염된 후쿠시마원전 토양을 국제박람회에 활용 추진

일본 정부가 후쿠시마 제1원전 폭발사고 처리 과정에서 수거한 오염토양을 국제박람회에 활용하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.

요미우리신문은 복수의 일본 정부·집권 자민당 관계자를 인용해 일본 정부가 후쿠시마원전에서 발생한 오염토양 중 제염 처리를 한 토양을 2027년 3월 요코하마에서 열리는 국제원예박람회에 활용하기 위한 방안을 검토 중이라고 20일 보도했다. ‘부흥 재생토’라는 이름으로 박람회장의 화단 등에 사용함으로써 대규모 국제 이벤트에서 안전성을 어필하고, 활용을 촉진한다는 취지라고 요미우리는 전했다. 제염은 방사성 물질로 인한 오염을 물리·화학적으로 제거하는 작업을 의미한다.

현재 후쿠시마 제1원전 주변인 후쿠시마현 오쿠마쵸와 후타바쵸의 중간저장시설에는 1400만㎥가량의 제염토가 보관돼 있다. 이는 도쿄돔 11개에 해당하는 양이라고 요미우리는 전했다. 일본 정부는 2045년까지 이 제염토를 후쿠시마현 외부에 처분하는 것을 목표로 삼고 있다.

일본 환경성에 따르면 이 제염토는 1㎏당 8000㏃(베크렐·방사능의 측정 단위) 이하의 방사성 물질에 오염된 상태다. 일본 정부는 이 토양 인근에서 작업할 경우의 피폭 선량은 연간 1m㏜(밀리시버트·인체에 피폭되는 방사선량의 단위) 이하로, 국제적인 안전기준에 합치한다고 주장하고 있다. 일본 정부는 현재까지 이 제염토 68㎥를 총리 관저 앞마당이나 중앙부처 부지 내 10곳 등에 활용했으며, 지난해 열린 오사카 엑스포의 화분 등에도 활용한 바 있다.

이번에 일본 정부가 제염토 활용을 검토 중인 국제원예박람회는 내년 3월부터 6개월간 미군기지 철거 부지에서 열리는 행사로 61개국이 참가할 예정이다. 집권 자민당 내에서는 “국가 사업인 원예박람회에서 부흥재생토의 활용은 큰 의의가 있다”는 목소리가 나온다고 요미우리는 전했다.

일본 정부는 방사성 농도가 비교적 높은 제염토를 포함한 오염토양의 최종 처분장 후보지를 정하기 위한 조사를 2030년쯤 시작할 계획이다.

그러나 일본 시민사회단체들은 제염토에 대한 일본 정부의 안전기준이 적절하지 못하며, 제염토를 활용하는 것은 방사성 오염물질을 처리할 때의 확산을 방지해야 한다는 원칙을 위반하는 행태라고 비판해 왔다.

환경단체 ‘프렌드 오브 어스(FoE·Friend of Earth) 재팬’은 “제염토에는 방사성 물질이 포함돼 있으며 이를 활용하면 방사성 물질을 환경 중에 확산시키게 된다”고 지적했다. 이 단체는 또 “기존의 원자로 규제 법령에서는 1㎏당 100㏃ 이하의 물질을 부지 밖으로 내보내 재이용하는 것이 인정되고 있다”면서 “1㎏당 8000㏃ 이하의 제염토 중 1㎏당 100㏃이 넘는 토양은 저준위방사성폐기물로 취급해야 한다”고 지적했다. 이 단체는 일본 정부의 제염토 활용은 “기존의 방사선 방호 규제를 무시하는 것”이라고 덧붙였다.

일본 NGO인 원자력자료정보실은 “제염토를 활용할 경우 공사 인력과 어린이를 포함한 주민 등의 피폭을 피할 수 없다”면서 “방사성 폐기물을 생활권 안에서 이용하는 것 자체가 잘못”이라고 지적했다.